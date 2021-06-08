今日6 月 8 日是「世界海洋日」，於1992年發起，並於 2009 年獲聯合國正式確立為官方紀念日，旨在提醒人們海洋對地球生態系統的重要性，呼籲大眾身體力行保護脆弱的海洋生態和生物。今年的主題是「海洋：生活與生計」，各大品牌都積極推廣保育海洋。

頂級護膚品牌La Mer一直對海洋保育都不遺餘力，十五年來一直推動全球海洋保育工作，每年都推出限量版「海洋的心」精華面霜，為旗下的保育基金籌款，增加海洋保育範圍，。今年的珍藏版綴以夜光珊瑚圖案，以設計頌讚海洋的強大力量。最新設計限量瓶中的精華面霜，含Miracle Broth活膚精華，深度滋養肌膚，舒緩修復乾燥，令肌膚透現自然健康光澤，尤其適合乾性肌膚使用。

在「世界海洋日」，意大利名錶品牌Panerai宣佈旅遊界網紅、企業家Jeremy Jauncey成為品牌的全球大使。Jeremy Jauncey開創Beautiful Destinations公司，主打可持續旅遊的旅遊營銷，Jauncey的IG上全是旅遊世界各地的靚相，他同時擁護大自然，關注再生旅遊和循環旅遊經濟的議題，意識到可持續性和保護環境的負責與旅行密不可分，他並將會在明年與Panerai開展合作項目，以解決對環境可持續實踐的議題。

名錶品牌Ulysse Nardin就推出以鯊魚作主題的限定潛水錶款42mm DIVER LEMON SHARK，響應「世界海洋日」，並紀念包括世界知名鯊魚專家、潛水員、大學和非營利組織在內，與品牌共同合作保護海洋。Ulysse Nardin承諾努力遵循聯合國指導方針及於2030年實現17項可持續發展目標 (SDG)，並在新產品中剔除對海洋造成污染的材料。

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