土井裕泰導演、《東京愛的故事》坂元裕二編劇，日本偶像派菅田將暉和有村架純合演的《她和他的戀愛花期》是近期最窩心的電影，非常精采。進場前，不才其實頗為猶豫，心中十五十六，估計它大概又是那種千篇一律，劇情大同小異，催淚青春愛情影片。結果嘛，完全猜錯，片子不單毫不煽情，寫愛情的青澀，青春的碰撞，戀情的逝去，更是觸動人心。女主角有村架純，明眸流盼，迷死宅男。

《她和他的戀愛花期》導演手法細膩，寫一段真摯戀愛的開始與結束，令觀眾重新思考愛情的真諦。到底是因興趣相近，結伴同行，還是互讓互諒，包容過一生呢？這恐怕戀愛專家也沒法提供答案，一切造化弄人，或許是上帝和愛河中共泳的男女生開了一個玩笑。台灣知名音樂人李宗盛80年代創作的歌曲《你像個孩子》，歌詞中有四句：「戀愛是容易的，成家是困難的。相愛是容易的，相處是困難的。」一語道盡了世間癡男怨女的恩怨情仇，悲歡離合。愛情原是高難度呀！

影片文青味頗重，適合年輕知識型觀眾觀賞，保證挑動戀人們之神經線。電影講述男女主角因錯過尾班車而相遇，在深夜咖啡館聊起文學、電影和音樂，喜好竟奇蹟地相似，二人瞬間墮入愛河。他們畢業後一邊兼職工作、一邊開始同居生活。但時光流逝，理想敵不過生活的壓力，沒有第三者介入兩口子也會出現問題，愛情最終褪色枯萎。情海翻波，到底繼續一起無味地活一輩子，還是乾脆來個了斷，這真是兩難之局。

影片在尾聲前，有一場分手戲。那是近年這類型電影中，寫「戀人難捨難離，心如刀割，但始終要作出痛苦決定」最細緻之作。是納蘭容若《木蘭花令》那種「人生若只如初見，何事秋風悲畫扇」的感覺。電影不蕩氣迴腸，而是細眉細眼，很平凡愛情小故事。但大學生對愛情憧憬，戀愛中幻得幻失怦然心動感覺，不都是我們經歷過的嗎？所以好睇。

除了寫愛情之外，電影也旁及年輕人如何徘徊在理想與現實矛盾之中，最終被商業社會同化。男主角原是插畫師，但收入微薄，朝不保夕，最終改當市務代表，變身上班族西裝友。在金錢掛帥的俗世中，搞創作的人迷失自我埋沒才華，多不勝數，令人欷歔。

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。