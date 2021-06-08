有「蝴蝶姊姊」外號的台灣女星愷樂去年被羅志祥（小豬）的女友周揚青爆料，指兩人有「長期不正當關係」， 結果愷樂的事業一鋪清袋，她向周揚青道歉後便銷聲匿跡。今年4月偷食事件一周的前夕，有傳小豬畀500萬元台幣（約136萬港元）愷樂，作為解約金，其後小豬的經理人表示剛好合約到期。

雖然有傳愷樂一直對娛樂圈念念不忘，但深知目前並非復出的最好時機，惟有耐心等候。另一邊廂，愷樂這段時間獲上海醫生男友不離不棄陪伴，兩人去年被指早在2019年底訂婚，今日有台灣傳媒報道，愷樂已秘嫁醫生男友，但因為夫家不希望她拋頭露面，所以秘婚的愷樂並無復出打算，低調過人妻的生活！

其後有傳媒透過IG向愷樂了解，但一直未有回覆，被指是媒人、愷樂好友「小蜜桃姊姊」朱安禹則表示：「不好意思，以後請不要問我了，別人的事不想插手。」台灣《蘋果新聞網》亦分別向愷樂好友張可昀（小甜甜）和謝忻了解，小甜甜經理人表示沒聽說過，並稱小甜甜目前專心待產中；謝忻也稱不知情，與愷樂已經很久沒有聯絡。

小豬開源節流等東山再起

另一方面，有報道指密謀復出的小豬，一方面努力經營YouTube頻道，另一方面有計劃向東南亞或星馬發展東山再起，但受到疫情影響令復出之路一再受阻，為了減輕經濟負擔，小豬賣掉位於內湖的豪宅，不過其經理人已經否認此事，小豬亦在IG限時動態留言否認此事：「我開頻道是為了可以有多一 個平台可以跟粉絲互動，我沒甚麼宣傳，更不是為了賺錢。頻道的收益我是全額捐給流浪動物公益機構，我一毛也沒拿。我有自己工作團隊，我也沒去找人合作被拒絕。友人透露我要賣房，請問友人是誰啊？我房子住的好好，沒有要賣房，謝謝！」

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