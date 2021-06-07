萬眾期待的《調教你MIRROR》今日終於播喇！節目一開始導師梁祖堯先剖白：「我要帶佢啲故仔出嚟，私底下我會覺返啲俾佢哋聽，有一個空間，畀呢班人或者我自己，諗吓相處係啲咩嘢，佢哋有改變，我自己都會改變。」、「遇到咩困難、社會俾到咩煩惱都好，唔好唔記得點解12個人會喺埋一齊。」

整個節目的Day 1原來在去年《全民造星III》總決賽開始，阿祖說當時所有MIRROR成員都未知到有節目，阿祖指認識部份成員，但好多都唔識：「姜濤、AK完全未傾過偈，最多都係打招呼。」他又在廠中扮偶遇，問MIRROR：「你哋覺得MIRROR紅唔紅。」收集意見。阿祖分享自己對MIRROR的印象，認為MIRROR「好多fans、忠心、半夜三更都仲有人等。」不過又說：「佢哋唔同質地，點可能冇衝突？唔怪之得花姐要咁保護佢哋，唔保護佢哋就會唔知飄晒去邊。」

MIRROR今次與阿祖去梅窩過12日宿營生活，12人分成4組在中環碼頭集合，阿祖在二樓偷聽、偷睇MIRROR集合情況，結果Lokman、Ian、阿Jer、姜濤遲到，隊長Lokman遲最多，他解釋因為塞車，而且太早集合令自己預計錯誤。阿祖邊聽MIRROR傾偠邊說：「佢哋對咗鏡頭太耐，冇辦法真係傾偈，假嘅啲嘢，無辦法都係做返節目啲嘢。」阿祖出發前再次剖白：「今次節目又叫《Be a better mirror》，一塊好啲嘅鏡，照埋去會見到你自己，如果你可以喺另外一啲人見到你自己，就會有動力繼續行落去。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）