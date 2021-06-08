張建聲、陳凱詠（Jace）、談善言、顧定軒（Zeno）與陳海寧（Dee姐）等今天於九龍灣出席下周一（14日）首播的新ViuTV節目《嫌疑事件簿》記者會。對於新節目對撼大台在同日同時段播出、甚至被指題材幾乎一模一樣的《死因有可疑》，主持之一張建聲表示：「有呢樣嘢？如果兩個節目都咁精采咪得，何必比較？最緊要演員演得開心、觀眾睇得開心、有得揀。」

張建聲謙稱「冇得鬥」

問到首次拍綜藝節目的張建聲是否要惡鬥《死因》的方力申（小方）時，張建聲搞笑說：「點敢？我唔識游水，小方游得咁快，我增肥就叻啲，冇得鬥、唔使鬥，各有各啦！最緊要開開心心。」問到會否覺得《嫌疑》比較優勝？張建聲說：「我哋sell經驗，我唔係後生，有演戲同綜藝元素，會畀大家睇吓我哋嘅熱誠。」

談善言知己知彼

同樣是初次主持綜藝節目的談善言則說：「我唔知嗰邊係點，我哋創作團隊所有嘢都好真、亦會有即興嘅創作，係一個共同創作嘅節目。我都會留意吓對方，睇吓各方優勢，咁先會進步。」最後張建聲高舉V字手勢說：「Peace！Peace！」

對於兩台節目硬碰，又有指節目先由大台先開拍，ViuTV涉抄襲無綫，引起網友罵戰。張建聲則謂沒有考究，做好本份便可。他知道外國也有同類型的遊戲節目，節目內各人互相猜疑大感刺激好玩，他認為只要好玩，怎樣也無關係。張建聲更自嘲一把年紀，跟一班後生仔冇偈傾，不過會做大哥哥角色，照顧好每一位。

Jace表示節目年初已開始試鏡，所以不會有抄襲成份，不過作為演員會專心去玩，而Dee姐則謂會叫朋友收睇ViuTV支持自己。

Dee姐避談193

另外，Dee姐自爆因節目需要，向ERROR的何啟華（阿Dee）請教跳舞，問她為何不請教緋聞男友郭嘉駿（193）？她說：「阿Dee係舞蹈達人，因為我哋合作節目，所以就把握機會學嘢。」提到193最近推出新歌《睡到三點》，作為緋聞女友的她可會大力支持？她說：「點支持？」提議她可以一起睡到3點鐘，她一臉尷尬。提到有網民批評193的新歌，Dee姐表示沒有留意，但卻力撐193：「我認識嘅193係好勤力嘅，為人搞笑又靚仔，係有優點畀人發掘。」問到他們是否拍拖？她說：「感情事唔回應嘞，因為偶像都唔講感情事，我都想做偶像。」

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