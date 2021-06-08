韓國男團防彈少年團（BTS）現時紅爆全球，早前他們獲著名快餐連鎖店麥當勞邀請拍廣告，並以他們的名義推出「The BTS Meal」，當中在世界各地都先後推出，香港亦已公開發售。而近日有網民就發現於上月27日在越南推出的「The BTS Meal」疑似出現錯誤，當中宣傳照上竟把另一男團EXO當成BTS，即時遭到網民炮轟。

災難性錯誤

有網民發現越南老麥的宣傳照出現錯誤，更將BTS誤當EXO，把EXO早年到杜拜的照片印在海報上，出現災難性的錯誤。而照片上載後，兩派的fans都炮轟麥當勞的宣傳部竟然會出錯，並到facebook留言指摘，最終越南麥當勞就承認錯誤，並為事件道歉，以及即時更換海報。

銷量大增3.8倍

另外，據韓媒報道，自「The BTS Meal」推出後大受歡迎，更刺激麥樂雞的銷量大增3.8倍，據報道指：「套餐上市後十分受歡迎，大批顧客在社交網分享有關圖片，在社交網用上韓文提及BTS的次數就較有關套餐上市前增加了423倍。」足證BTS的影響力。而有fans就將「The BTS Meal」的包裝紙轉售，反應亦十分熱烈，一名馬來西亞fans上個月在網上表示：「用作套餐包裝的袋子以約27萬韓圜（約1,875港元）的價格出售。」而另一位海外fans亦將整理了120個「The BTS Meal」包裝紙：「將以150美元（約1,167港元）的價格出售。」

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