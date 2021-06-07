韓國35歲男星李光洙去年曾發生車禍致右腳踝骨折，受腳傷影響，他早前宣佈退出主持11年的綜藝節目《Running Man》（RM），是繼Gary後第二名退出的元老成員，令粉絲大呼不捨。光洙已於上月24日進行最後一集的錄製，該集將於下周日播出，節目組於前日公開最新預告。

接受最後大懲罰

《RM》前日播出的一集中，八位成員穿上韓服進行比賽，劉在錫更似足大爺般勞役其他成員，最終光洙、金鐘國及池錫辰因輸掉，需接受洗碗的懲罰，池錫辰即感慨地表示：「這是光洙最後一次接受懲罰吧。」隨後，節目就以「Goodbye光洙想傳達的最後的故事」為題，播出下周日的預告，預告片甫開始就播出光洙首日錄製《RM》的畫面，其後，鏡頭一轉就見穿着橙色囚衣的光洙，似乎正在讀出寫給成員的信，他難忍離別情緒，哽咽地說着「對不起」，其他成員如金鐘國、楊世燦等都十分傷感，宋智孝更低頭眼泛淚光。粉絲看到預告後都直言下星期不敢觀看，以免會哭到淚崩。

未來專注拍電影

同時，有網民發現光洙在預告中穿上的囚衣號碼「3991」暗藏玄機，指衣服上的號碼正是光洙在《RM》3991日的時光。光洙於2010年7月11日《RM》開播當日已演出節目，直到下周的6月13日，剛剛好是3991日，網民都大讚節目組相當貼心。

據悉，光洙退出節目後將專注在演戲方面，而他有份演出的新片《水坑》及《海賊》續集《海賊：鬼怪的旗幟》有望在今年上映。另外，光洙的拍檔智孝目前除了拍攝《RM》，亦忙於拍攝新劇《來魔女食堂吧》，新劇將於下月首播，劇組亦公開了首張劇照，智孝化上煙熏眼妝、穿上黑色禮服，完美演繹了冷艷美魔女一角。