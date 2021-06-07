影帝周潤發近年熱愛行山及跑山，幾乎每日風雨不改，他亦把這項有益身心的運動推介給身邊的藝人朋友，部份更是不幸患病如癌症康復的張達明、做過心臟血管手術的盧海鵬等，眾人健康明顯好轉。原來現年52歲的作曲人陳輝陽早在十多年前患上情緒病，藥石無靈，直至認識發哥並跟隨他行山9個多月後，竟然不藥而癒，難怪他奉發哥為救命恩人。

上月剛度過66歲生日的周潤發，早年開始愛上行山及跑山，雖只是一位業餘愛好者，卻變成不少人的導師及領隊，近年發哥每日均會帶隊行山，即使面對疫情，他依然堅持每日行山的習慣，足迹遍及港九新界。

心理醫生醫唔好勸離港

由於發哥深明行山對健康的好處，因此他會主動邀請圈中好友一同參加，另外亦有些是朋友介紹加入，當中還有不少病友如曾患鼻咽癌的張達明、做過「通波仔」心臟手術的盧海鵬等，連月前因胃癌離世的廖啟智，也曾因跟發哥行山而令病情好轉，原來十多年前患上焦慮症的作曲人陳輝陽，也因跟發哥行山而令病情不藥而癒。

陳輝陽創作過《暗湧》、《人來人往》、《終身美麗》、《漩渦》及《少女的祈禱》等多首經典金曲，歌曲還成為不少人發洩情緒的渠道，誰想到他卻能醫不自醫，被情緒病折磨近十年。陳輝陽早前在紅磡接受《蘋果》專訪，稱2014年為電影《華麗上班族》做音樂總監時認識了發哥：「佢見到我，我嗰陣時180磅，食情緒病藥物，佢話我身體好差，帶我行山，9個月之後，基本上我乜嘢藥都唔使食，亦瞓到覺。」

原來陳輝陽早在約15年前開始被焦慮症困擾，醫生也幫不了他：「嗰陣時紅，我一直都瞓唔到覺，最記得我睇過一個全香港最貴心理醫生，見一個鐘頭要畀6,000蚊，我問佢一個問題，好似我呢種病人，點樣可以醫好？佢話：『你一係唔喺香港，一係唔好撈呢行。』我𠵱家證明佢兩樣都係錯，我冇諗過會好返，所以發哥係我人生最大恩人。」最初陳輝陽先跟發哥行山，之後再跟他跑山，雖然近年因疫情少了見面，但陳輝陽自己仍每星期跑步五日，現體重減至150多磅，身心皆十分健康。

張達明盧海鵬同樣受益

陳輝陽並非首位靠「發哥行山團」治好身體毛病的「團友」，2011年確診患上鼻咽癌的張達明亦有跟發哥跑步行山，去年他曾在訪問中透露是發哥主動叫他一起跑步，當時就算自己去外地工作，發哥依然會遙距訓練要他「交功課」。結果張達明由起初開始跑500米，直至近年已經可以跑足三公里，他指發哥曾指運動的重要並不在於運動量，而是那種堅持的態度。另外，現年79歲的盧海鵬三年前接受「通波仔」手術後，自此開始注重身體健康，不但獲發哥邀請行山，對方更親自做司機駕車到盧海鵬寓所接送，他早前受訪時透露已跟大隊跑了幾個月，從未「甩底」。盧海鵬指起初連行山都感吃力，及後已能慢跑五公里，直認身體比以前好不少。

有指發哥現在每日早上約六、七點便帶隊出發行山，除了張達明、盧海鵬之外，隊員還有鮑起靜及老公方平、方中信及黃日華等，而近期加入的有苗僑偉、戚美珍及李司棋，陣容越來越龐大。發哥原本一日只行一次，但由於隊員中不少是中年甚至老年人士，加上人數漸多，因此有時發哥會於黃昏前再帶隊行一次。除是領隊外，發哥更是隊中「軍醫」，親自為隊員做小腿推拿及腳底按摩，又試過為晨運婆婆處理傷患甚至助行山友截的士。心地善良的發哥足迹遍佈西貢的吹筒坳經大浪西灣及鹹田灣至北潭凹、荃灣大帽山的川龍至石崗村、荃灣青龍頭經大欖自然教育徑及大棠山道至僑興路等不同地方，難怪是不少行山友夢寐以求野生捕獲的對象。