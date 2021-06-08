韓國女星朴寶英孖男星徐仁國主演的tvN劇集《某一天滅亡來到我家門前》，在劇迷的期待下於上月首播，可惜劇情發展屢被批評拖拉、無聊，令收視持續下跌，昨晚播出的第9集中，就算徐仁國甜蜜向朴寶英表白，兩人正式交往，但仍無助收視，繼續跌至2.505%的新低，至於香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

韓媒批劇情老套

韓媒《體育東亞》亦撰文直批：「《某一天滅亡來到我家門前》是韓劇《Beauty Inside》的林回音編劇的回歸作，加上演員陣容，被視為觀眾期待的新作之一，可惜劇組宣傳時集中包裝製作陣容等外在條件，忽略了劇情內容，因而未能刺激觀眾，對比起最高的4.422%收視已經跌了近半，但仍有可降的可能。徐仁國飾演『滅亡』像《鬼怪》的設定，但愛情劇是取決於角色帶給觀眾怎樣的心動，由於劇情老套，朴寶英、徐仁國的演繹亦受到局限。」

隨着上周五話題劇《Penthouse》第三季開播，韓國話題性調查機構Gooddata公開的劇集話題榜立即有變動，《Penthouse 3》超越《某一天滅亡來到我家門前》空降榜首，話題佔有率更高達30.05%，超出《某一天滅亡來到我家門前》一倍。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）