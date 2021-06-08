無綫再有人事變動，繼副主席兼行政總裁李寶安，及其「愛將」余詠珊、何哲圖離職後，昨晚傳出行政辦公室副總經理（戲劇製作及節目）杜之克亦遞辭職信請辭。而今日無綫員工收到內部通告，指杜之克將於9月2日離職。

劇集《逆天奇案》今日舉行記者會，該劇的監製劉家豪是由杜之克找他回巢開劇，不過劉家豪今日未有接受訪問。有指一直由杜之克揸旗的合拍劇將會受影響，問到同場的陳展鵬可有擔心影響《逆》劇開續集？他說︰「開續集都唔係好清楚，希望唔好有影響啦！咁多年嚟我都係第一套（指合拍劇），見網上好多人談論，每個演員都希望可以有多啲參與。」

同場的馮盈盈將接拍選美劇，有指杜之克離職會有影響，馮盈盈表示︰「不嬲都係做好自己嘅工作，其他嘅變動唔會去留意或有乜影響，專心做好自己手頭上嘅嘢就得。」可有擔心選美劇會被削資源？她謂︰「套劇未真正開拍，我都唔係得到好多資料，無論我喺入面擔任乜嘢角色都好，資源有幾多都唔係我控制，總之有工作落實安排畀我，我會專心做好。」

曾有打包道具食物

此外，新聞多多的馮盈盈，被指拍節目時「又食又拎」叫助手打包鮑魚，今日她回應時解釋說︰「我有睇報道話我打包拍攝食物，我想講番入面啲資料有錯，絕對唔係感謝祭嘅節目，而係《天天開運王》。拍攝時有打包到一啲煮咗嘅菜式，因為每集都煮到成枱餸，時間又太匆忙冇人食，好多時都倒晒，我覺得好浪費。台前幕後工作人員都覺得唔好浪費食物，要珍惜，先打包返屋企，我覺得節儉、環保，都唔係一件壞事。」

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