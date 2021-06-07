粵劇大老倌尤聲普上月因病離世，享年89歲，其家人昨日於紅磡世界殯儀館為他設靈。今日會進行大殮，尤聲普靈柩隨即移送哥連臣角火葬場火化。靈堂內安放尤聲普一張笑得開懷的遺照，前面放太太潘慧玲、長子必達與太太李金笑，以及次子必正的心形花牌。有不少粵劇界好友昨日都前來致奠，跟汪明荃結伴到場的羅家英更難忘師兄，傷心痛哭。

遺孀悲慟須攙扶

尤聲普兩位兒子與媳婦昨日負責靈堂打點，並向來賓鞠躬致意，太太潘慧玲則坐在一旁神情哀傷，一度要親友及兒子攙扶擁抱安慰。在靈堂兩旁位置擺放了不少花牌，分別由行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗、霍啟剛與太太郭晶晶、師弟羅家英、汪明荃、白雪仙、梅雪詩、任冰兒、陳寶珠、尹飛燕、阮德鏘及文千歲等致送。而不少粵劇界好友親身到來向尤聲普致敬道別，包括阮兆輝、李龍、劉千石、尹飛燕、謝雪心、黃夏蕙及周聰玲等。羅家英和汪明荃前後腳抵達靈堂，阿姐由契女陪同下到場，家英哥進入靈堂坐下時即不禁落淚，阿姐在旁拍拍他大腿。其後兩人到堂前上香，家英哥在疫情下以策安全，與眾家屬親友碰手踭示好，接住他再度坐下，隨即悲傷痛哭拭淚，阿姐則表現堅強在旁安慰。

阿姐讚戲路廣闊

家英哥和阿姐離開時接受訪問，家英哥表示跟尤聲普是多年師兄弟，他哽咽說：「我哋太過好感情，好突然，𠵱家走咗剩低我，好唔捨得。」家英哥又謂二人從16歲開始認識， 80年代開始緊密接觸，多年來亦師亦友，太多難忘事，他說：「大家一齊為粵劇界創作、傳承，喺佢身上學到好多嘢，有乜嘢唔識都會問佢。𠵱家變咗唔識冇人問，係香港粵劇界一大損失。佢冇乜徒弟，但為人好好，你肯問佢就肯教。」家英哥稱讚尤聲普是繼梁醒波後的「丑生王」，最成功是反串扮女人。

阿姐則於1983年和尤聲普合作粵劇《天仙配》後，一直在劇團合作無間，她坦言：「離開得好突然，只知道入院四日就離開，唔知點解。」阿姐同樣稱讚尤聲普戲路廣闊，做丑生最出色。