MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日28歲正日生日，除了獲Hellosss豪花30萬元為他租場派應援物搞驚喜，壽星仔亦都驚喜給大家，就是分享「陳仔」童年照。

Ian今午在IG貼出三張童年相，分別是剛剛學識行路約1歲多的家居生活照，另一張是約3歲多雙緊握拳頭，臉圓圓的可愛照片，及大概6歲左右，身穿牛仔褲恤衫，頭戴主題樂園帽的型仔照。孝順仔Ian不忘在自己的生日正日寫上：「多謝陳媽媽，多謝各位的祝福」。

身為女友的盧慧敏（Amy）沒有公開祝賀，貫徹兩人將感情事低調處理方法，而MIRROR隊友則紛紛祝賀Ian，壽星仔於IG Story分享隊友們的祝賀，先後有Anson Lo祝賀「happy birthday下巴賢」、Frankie貼上兩人rock味重的想片寫上「happy birthday bro」，還有昨晚在《調教你MIRROR》被Ian嫌棄同房的Edan貼上合照留言：「happy birthday 其實同我同房一啲事都冇囉ok？」壽星仔在相下留言回答：「都...係嘅。」，另外Jeremy、Anson Kong與Stanley都分別貼出合照送上祝賀。

圈中人包括跟Ian曾於《無限斜棟有限公司》合作的黃定謙貼上兩人合照，寫上：「happy birthday諾恆，送支酒畀你」，余香凝、梁文禮與當奴等都紛紛留言講「生日快樂﹗」

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