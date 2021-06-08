要踏出舒適圈從來不易，「唐詩勁」李星熲早前卻選擇離開效力六年的《100毛》，希望在電視和電影中重新出發。始終香港人要看廣東話才最有親切感，加上現在已不再是一台獨大，故唐詩勁想跟其他圈中人一起為演藝界出力。若無綫斟洽合作又會否考慮？她笑謂：「我入去一定瀨嘢！」與想跟ViuTV合作的反應可謂天淵之別。

撰文：寶妮

唐詩勁是《100毛》前藝人，真名叫李星熲，眼前的她開朗又健談，但原來加入《100毛》前性格完全不同：「初初入去唔出聲，對鏡頭會震，第一次錄《六點半左右新聞報道》足足搞咗兩個鐘。」她指影響自己最大的除了男友「崔建芒」王啟豪，必是合作較多的「利君牙」陳柏寧：「利君牙背稿好叻，合作《愛護同事協會》時我完全係背唔到對白，惟有佢講完我畀反應。佢後來提議我唔好死背稿，咁我就睇佢做學嘢。」

誤打誤撞出鏡

初入行唐詩勁原本做設計，後來因公司不夠人，被安排客串出鏡，起初只扮演小角色，直至有次公司要她上台跳舞，才有同事認真地問她意願：「我嗰時有問男友，唔知佢想唔想女友咁張揚，結果佢話我接受到言論批評咪玩。」「唐詩勁」這名字是否由「腦細」林日曦構思？她謂：「我問過公司第一批人，佢哋話有傾有casting，睇吓似邊個就去改名，利君牙同盤菜瑩子都係咁改。其實個名都指唐詩300首好勁，係個名原本嘅意思。」

原來真、假唐詩詠曾在杜汶澤騷的後台相遇及合照，而唐詩詠在《不懂撒嬌的女人》中角色英文名叫Cherry，跟唐詩勁一樣，結果有太投入的劇迷竟然搞錯私訊給她。而離開《100毛》當天，唐詩詠也有為她打氣，唐詩勁說：「佢好nice，私訊問我有冇簽公司，知道冇之後就話我可以開聲搵佢幫手。」

提ViuTV雀躍

提到現在目標，唐詩勁想向電視及電影方面發展，指近年不少港人都追捧外國節目及劇集，但始終看廣東話才最有親切感，她說：「𠵱家唔興一台獨大，不如集齊多啲人一齊做啲嘢。」被批老化的無綫正需要年輕藝人，若斟洽會否考慮？她煞有介事：「TVB係我細個睇，如果入去嘅話屋企人最開心，佢哋睇TVB先笑得出，但我唔係太適合佢哋嘅節奏，𠵱家啲人鍾意睇真同做自己。」她自言經常「講嘢得罪人」，若入無綫必然「瀨嘢」及「被照肺」。由於她曾參與ViuTV節目《調教你男友》，不少人估她會簽該台，她雀躍地說：「好多人覺得我適合，有機會可以傾吓！」

場地提供：Around Wellington

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