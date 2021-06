大熱同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)的34歲男星艾米漢默(Armie Hammer)早前被爆背着老婆Elizabeth Chambers搞婚外情,透過IG傳送涉及強姦幻想及虐待的訊息給多名女子,令他身敗名裂。艾米漢默在醜聞爆出後,一直龜縮在開曼群島,《Vanity Fair》雜誌昨日就爆料,指艾米漢默於上月29日抵達開曼群島飛機場,準備入住戒療所戒除毒癮、酒癮和性問題。

據現場目擊者指,艾米漢默由Elizabeth及兩名孩子的陪同下到機場,艾米還激動多次擁抱家人。艾米的友人證實,指艾米於上月底聯絡Elizabeth尋求協助,告訴她已準備好接受治療,承諾會入住佛羅里達州的戒療所直到醫好為止。艾米於上月31日在離婚太太Elizabeth和家人的支持下,正式入住戒療所已經超過一星期。艾米的律師和Elizabeth均未有回應《Vanity Fair》的查詢,但友人就指艾米已準備好重拾正軌。艾米早前被爆已經找到新戀情,在開曼群島與一名加拿大牙醫Lisa Perejma拍拖。

