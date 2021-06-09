有「小宋慧喬」之稱、《夫妻的世界》「最美的第三者」的26歲韓國女星韓韶禧（前譯韓素希），自拍畢《夫妻》後成功彈起，更成為搶手貨，獲不少劇本邀約。根據韓媒報道，韓韶禧目前成為影壇視壇的新貴，並成為了一眾20代演員的Top 1，獲一眾製作單位力邀演出的第一位。

金喜愛都讚

雖然韓韶禧在《夫妻的世界》中飾演搶人老公的第三者，但卻無損她的形象，由於其討好外形，即時令觀眾由恨生愛，就連《夫妻》「大婆」金喜愛都讚她：「是一位擁有天使美貌和熱情的演員。」出演《夫妻》後，韓韶禧已極速被封為新一代女神，不僅是片約不斷，廣告亦接踵而至，而外界形容韓韶禧的可塑性甚高，能夠挑戰不同角色的演技。

擁高級形象

而韓韶禧和上位男神宋江主演的JTBC新劇《無法抗拒的他》將於下周六首播，而在劇集播出前她對下一部作品更加謹慎，但多數作品都希望由她擔任女主角。某電視劇製作相關人士表示：「正在以明年下半年播出為目標準備作品，雖然想邀請韓韶禧任主角，但是知道她已經收到了很多作品的邀請，不知道最終能不能邀請她出演。 」對於韓韶禧成為搶手貨，某演藝圈相關人士表示：「她具備一定基本功的演技和高級形象，在20多歲的女演員中是首屈一指。 最近只要有作品推出，最先考慮的人選就是韓韶禧，可見其受歡迎程度。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）