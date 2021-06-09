兩年半前的素人合組MIRROR，眾人付出最大努力，升呢成為人氣男團，俘虜不少女士歡心，今日派台新歌《BOSS》，fans當然引頸以待！呢首係MIRROR第3首派台歌。

鏡粉中午12點已聽商台節目《叱咤樂壇》首播MIRROR新歌《BOSS》，吸引fans留言討論，「聽完，好輕快」、「啱啱聽完新歌，好聽。陳仔生日快樂」、「覺得首歌好難唱」，而《BOSS》MV將於今晚8點在MIRROR YouTube channel播出。

今次《BOSS》MV主要在迪士尼樂園內拍攝，主舞台就是《獅子王慶典》劇場位置，當日十二子要等樂園關門後通宵進行拍攝，而行政總裁莫偉庭特地去探班，並在今日於IG分享合照，又指Ian跟唐老鴨同一日生日（6月9號），祝他們今日生日快樂！Ian的「Hellosss（fans稱呼）」亦留言：「Happy Birthday to lovely Donald Duck and Ian！」

其實MIRROR近排陸續推出的團歌或隊友Solo歌，在YouTube的點擊率也不錯，可見他們的歌曲相當「入屋」，以近排上載兩個月內成績來看，姜濤歌曲《Master Class》已有386萬點擊、而團歌《WARRIOR》亦有298萬點擊，其次就是Ian的《DWBF》有213萬點擊、Anson Kong的《黑化呼吸》也有100萬點擊、Edan的鋼琴版《E先生連環不幸事件》有52萬點擊。當中姜濤的《蒙著嘴說愛你》和Edan的《E先生 連環不幸事件》成為MIRROR所有歌曲當中，最高點擊次數的歌，分別是549萬次點擊、438萬次點擊。

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