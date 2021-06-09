韓國39歲女神全智賢日前突然被資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩（音譯）爆料，指她和結婚9年的老公崔俊赫分居兼搞離婚，即時引起各地傳媒的報道。事後全智賢所屬事務所否認離婚消息，同時崔俊赫亦霸氣改對白以「我想當全全老公」回應婚變一事，事件得以平息。而全智賢目前專注工作，除了拍攝《智異山》外，亦密密接拍廣告搵真銀。而一向被封為「房地產女王」的全智賢昨日被爆出售手持14年、位於論峴洞的物業，獲利140億韓圜（約9,776萬港元）。

根據韓媒和房地產業界透露，全智賢於2007年以86億韓圜（約6,000萬港元）購入首爾論峴洞某物業，最近以230億韓圜（約1.6億港元）出售，賺取了超過140億韓圜的差價。報道指全智賢當年購買物業時，從新韓銀行獲得了擔保貸款，而全智賢在購買5年後物業已上漲了約44億韓圜（約3,072萬港元）。據業界分析，該物業位於江南圈被稱為「地標」的地區，即使價格超過200億韓圜，依舊受歡迎。

現兜兜2億買物業

全智賢屬於演藝圈第二大房地產的投資者，是排在擁有1,000億韓圜（約6.98億港元）房地產的SM事務所老闆李秀滿之後，據推測全智賢擁有的房地產資產價值高達770億韓圜（約5.38億港元），當中她在2017年更一炮過以現金325億韓圜（約2.27億港元）購買位於首爾江南區三成洞附近的物業，令外界對她的財力大感震驚。

另外，全智賢代言的零食品牌亦公開她最新廣告片段。

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