與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）和「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）傳過緋聞的32歲「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen ），前年7月傳出與音樂人男友Robbie Arnett訂婚後，去年8月在網上慈善直播活動被fans發現直播軟件上的名字已改為跟老公姓，懷疑她已經完婚，不過伊莉莎伯卻一直對其「人妻」身份守口如瓶。事隔快將一年，伊莉莎伯終於在網上對談節目不小心自爆Robbie是她的丈夫。

伊莉莎伯近日與劇集《囧男大爆炸》（The Big Bang Theory）女星Kaley Cuoco，現身《Variety》雜誌的網上節目，伊莉莎伯被揭在廁所內開直播：「我在廁所。我去了英國七個月，兩日前才回來，我的鄰居正在裝修後花園。我仍然聽到聲音，我在最遠的廁所內。」伊莉莎伯之後又指她的丈夫在廁所內放了一本兒童魔法書，爆粗大讚Robbie可愛。伊莉莎伯不慎自爆已成人妻後，有fans留言表不能相信她已經結婚，因婚妙照從未曝光，而另一名fans更表示需要時間平復心情。伊莉莎伯與樂隊Milo Greene主音Robbie Arnett於2016年撻着，拍拖三年後，於前年訂婚，女神正式封盤。

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