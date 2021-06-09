電影《美國之旅2》（Coming 2 America）女星兼R&B女歌手Teyana Taylor獲《Maxim》雜誌選為Hot 100排行榜冠軍，成為史上首位黑人女性登上該榜榜首。

Teyana Taylor前日獲《Maxim》選為當今最性感女性，她不但是一位歌手，亦曾為Macy Gray和Monica等歌手執導MV，又為時裝公司擔任創作總監，可謂十項全能。Teyana受訪時表示：「做導演是我其中一件做得最好的事情，其中一樣最喜歡的工作，因為我有那樣的眼光。」現年30歲的Teyana是NBA球員森柏（Iman Shumpert）的太太，兩人於2016年結婚，並育有兩名女兒。Teyana在IG上留言表示獲得這個稱號感到緊張：「作為一個企業家、太太和忙碌的母親，以及在鏡頭後做執導工作，我會傾向躲在運動服和舊T恤後面，所以我沒有時間令自己感覺性感。」Teyana又指她為《Maxim》拍攝前，剛送完女兒上學，以為化妝師會幫她化妝和戴假髮影靚相，但攝影師竟要求她直接拍攝表現真我。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）