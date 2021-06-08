現年34歲的洪卓立近年經常中、港兩地走，可是早前他在順德開工時，卻不慎發生意外，突然身體不適，先抽搐後暈倒，整個人向後跌倒，碌落數級樓梯後，在地上昏迷約10分鐘。而等候救護車期間，有指洪卓立全身抽搐、不斷嘔白泡，情況似癲癇症病徵，送院後洪卓立恢復知覺，但神志模糊，臉色發青蒼白，手腳冰冷。

稱中暑一度斷片

洪卓立留院醫治後，再轉送深圳繼續留院接受治療，近日已返港做全身檢查，同時也看跌打根治左肩疼痛，目前正留家休養及做物理治療。洪卓立昨日接受電話訪問時，談及最新情況：「我人已返港休息，冇乜事，只係左邊膊頭先着地，左手唔係好舉得起，希望快啲好。呢件事發生後有開心亦有唔開心，唔開心係令大家擔心。導演見證成個過程，見住我嘔，仲送我入院，佢係咁叫我撐住，成晚喺醫院陪我。開心嘅係我發現好多愛，身邊好多朋友不常見，但有事好關心我、好暖心。」

洪卓立又指當日應是中暑暈倒：「我之前為拍戲想弗啲，食少咗嘢，又天氣熱，戲服又厚，現場燈光又熱就中暑。𠵱家我希望食多啲嘢先，等個人精神返先做運動。」他並提到事發時曾「斷片」，在醫院照了腦掃描，發現大腦左側出現少許高密度陰影，急症室醫生一度擔心是腦出血。

洪卓立昨日在社交網分享在內地工作時，拍到的「日冕」現象報平安，他留言：「經歷過生死的人，會對人生有新的體會及領悟，大概是上天要我再多一點歷練吧。只知道經過這次後，未來日子，活在當下，更要珍惜當下。」又向受到影響的劇組等工作人員致歉。經理人霍汶希昨日表示：「今次情況有點特別，因為他是突然抽筋暈倒而跌下，他沒有病史，他事後已進行腦部掃描，一切正常，大家可以放心。」

屢次被誤傳死訊

其實洪卓立多年來曾經被傳過無數次死訊，2009年時他因肺積水及爆肺留醫，當時傳他一度情況危殆，而被迫停工休養接近兩年期間，也多次被誤傳死訊，2016年更傳他與當時的女友湯怡到韓國旅遊後染病，同事也聯絡不上他，之後洪卓立只好拍片闢謠，笑指：「好對唔住朋友，係呀！我又死喇！」