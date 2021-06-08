現年32歲的日本前水着偶像南明奈，於2018年5月與49歲諧星濱口優結婚，兩個月前拍片放YouTube開心宣佈造人成功，不料南明奈昨日卻突然公佈BB胎死腹中的壞消息，粉絲也替他們感到難過。

夫婦互相支持

本來歡天喜地等待BB出世的南明奈和濱口優，昨日發出聯名聲明，報告不幸消息：「我們夫婦孕育的小生命，已經回到天上。雖然只有大約七個月，但我們家人已感到幸福。收到大家的祝福是孩子生存過的證明，現在已平安出院，在家中休養。夫婦會互相支持，一同向前走，請大家繼續溫暖地守護着我們。」

南明奈和濱口優於2014年公開戀情，拉埋天窗後一直表現恩愛，不時一起亮相電視及公開活動。二人今年4月拍片宣佈懷孕，當時一心想在50歲前做爸爸的濱口優表現相當興奮。當時有報道指南明奈懷孕五個月，BB亦進入穩定期。上月濱口優還為大肚妻子南明奈慶祝生日，南明奈事後還在社交網分享滿面笑容的合照，而濱口優早前就忙於為YouTube頻道《濱口優與秘密基地》進行拍攝工作。

柏木宣佈暫休

除了南明奈傳來壞消息，日本女子組合AKB48成員柏木由紀上周四宣佈患上罕見的脊髓空洞症，而柏木所屬事務所Watanabe Entertainment昨日就發出聲明，指柏木為接受早期手術及治療，將暫停藝能活動。事務所在官方網留言：「原定於7月7日和8日舉行的柏木由紀個人演唱會，以及8月31日與WACK旗下組合合作的單曲將延期推出。然而，在醫生的指導下，對身體不造成負荷的工作，在手術入院前仍會繼續。7月15日將發行寫真集，當日是柏木由紀的30歲生日。為了令大家能夠笑着慶祝，希望大家讓她專心接受治療。」AKB48的官方網誌亦表示柏木將辭演本月舉行的《AKB48 THE AUDISHOW》。

柏木在twitter向fans致歉：「為了治療脊髓空洞症，決定短暫休息，對期待着AKB演唱會的各位深感抱歉。由於我亦相當期待，雖然感到十分不憤，但只是延期，並非腰斬！首先要專心治理，希望能讓大家看到比現在更精神的姿態。」