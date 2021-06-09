台灣疫情繼續蔓延，市民均自律地留在家中，避免外出與親友見面加劇疫情，徐若瑄（Vivian）昨晚深夜開直播，邀請好姊妹林心如、梁靜茹與那那大師摸着酒杯底隔空傾談，直播後段梁靜茹先行離線，換成范瑋琪加入傾談。Vivian自言喝了3至5杯酒便會出現斷片，但仍然會繼續飲一段長時間，她指心如酒量跟自己差不多易醉，心如聞言即反擊：「我比妳還好，好不好！」心如還大爆Vivian如果喝醉，回家後不卸妝就直接上床大睡，Vivian大方承認並笑說：「人要環保，有時候隔天還有工作，沒卸的妝再補一點就可以上場了。」她指心如就無論如何都要先爬去洗澡後才睡。雖然Vivian懶於卸妝，但心如也大讚她皮膚還是很好。Vivian則透露跟心如的友誼始於05年自己到上海宣傳新專輯，在卡啦ok店內傾談片刻後便成交心好姊妹。

Vivian與心如早前完成讀世新大學碩士專班的傳播管理學系課程畢業，後段加入的范瑋琪（范范）也透露正在修讀碩士課程，尚有一年時間才畢業。Vivian在直播中叫范范推出新歌，范范表示歌已錄好，只是不知道推不推出，因早前失言風波後，她已沉靜了一段時間，以免事件再發酵放大。此時，Vivian加以鼓勵范范說：「好的壞的都過去了，人要往前看，最晚你一年後畢業時要出歌！」獲得好友勉勵，范范心情也放鬆有講有笑，更指朋友們近日經常拿她的歌曲《到不了》，彷彿講到疫苗未能運到，Vivian再指大家要用正面思考，一定會到的，那那大師即補充說：「你有首歌叫《起程》呀。」表示疫苗會啟程運抵台灣的。

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