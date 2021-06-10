韓國收費台TV朝鮮製作的《婚詞離曲》（韓文譯名：結婚作詞，離婚作曲）今年年頭在當地開播後掀起話題，並極速成為收費台TV朝鮮史上收視No.1的電視劇，認真犀利。《婚詞離曲》圍繞代表30代、40代及50代的三名女子面對老公出軌的故事，在愛情與幸福面臨崩解危機之時，她們能否重拾幸福的故事。而第二季將於本周六開播，香港劇迷可於Netflix上追看。

曾有兩段婚姻

當中於劇中飾演出位繼母的64歲女星金甫娟一向保養得宜，她在劇中更穿上泳裝示人，大騷弗爆身材。而昨晚她將會亮相MBC綜藝節目《黃金漁場Radio Star》，到時會傳授其身材管理的秘訣。今年出道47年的金甫娟早年以歌手身份活動，之後才專注演藝事業，她曾有兩段婚姻，當中與第二任前夫全盧民更一齊出演《婚詞離曲》而成為熱話。

兩女同屬模特兒

金甫娟雖然已64歲，但在劇中卻展示弗爆身材及白滑肌膚，她直言自己一生都保持住23吋至24吋的腰圍，讓人大吃一驚。而即使金甫娟已先後生了兩名女兒，當中大女兒更已成為媽媽，令她升呢做「婆婆」，她直言：「叫婆婆，有點尷尬。」而金甫娟亦透露兩名女兒亦遺傳她的基因，在海外以模特兒兼電視劇演員的身份進行活動。

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