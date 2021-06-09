阿嬌鍾欣潼自從和台灣老公賴弘國離婚後，幾乎長駐大陸，早前她參加大陸真人騷節目《怦然心動20歲》，其間分享自己的戀愛觀和拍拖經歷，不過最令人難忘是其脹了3個碼的身形，慘被網民改花名做「脹爆嬌」。

阿嬌日前在節目中繼續爆戀愛史，她透露在年輕時不但被好友視為情場假想敵，還試過被好朋友公然搶男友，令她身心受創。阿嬌說：「我記得我小時候，旁邊那男生是跟我同一台車回家的，但他有個女朋友，也是我的好朋友，因為我跟他做同桌，她就生我氣了，但其實我們並沒有甚麼，莫名地討厭我。」

同時，她又訴說被好朋友及男友背叛的慘痛經歷。「我跟一個閨密說，我那個男朋友，因為我很多開心不開心都跟她說，之後有介紹到他們認識，怎知道他們在外地遇上，就在一起了。」更搞笑是，阿嬌之所以知道這件事，亦是這位好姊妹親口告訴她：「那個女生約了我一起去唱歌的時候，抓了我進去洗手間跟我說：『我跟誰誰誰在一起了。』我那個時候的心情就是，拍戲嗎現在？」

對於被身邊人出賣，阿嬌續說：「我嘗試把這個事情壓下去，我在想我該不該跟這個女生做朋友，但發現是不行的。」她憶述很久以後在街上碰見這位昔日好姊妹，對方反客為主質問阿嬌：「你為甚麼生我氣？」令阿嬌啼笑皆非，反問對方：「你不知道自己錯甚麼嗎？」

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