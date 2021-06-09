由馮智恒執導、鄭中基、陳漢娜、胡子彤、陶禧玲、周祉君等主演的電影《遺愛》，今晚在圓方舉行首映禮，鄭中基指今次演繹一個好沉鬱的人，或多或少對自己都有影響，他說：「返到屋企我都盡量快啲瞓，老婆格言係『瞓啦，瞓咗就冇事㗎啦！』」

對於今次不收分文接拍，鄭中基解釋因為跟導演洽談劇本時，覺得對方很有火，內心世界很特別，會以顏色去區分。提到他近日拍攝吳君如監製的新片，君如指鄭中基原先打算不收片酬，但最後君如收到他的經理人田啟文電話，鄭中基笑說：「君如講笑啫，冇啲咁嘅事。拍戲係要有新導演出嚟，但我知香港係好難，因為好多人喺好高嘅位置，企咗喺度死都唔肯走。所以惟有畀多啲機會新人，無論導演、編劇、演員，唔畀佢哋試下又點知佢哋唔得呢，可能需要調教，但唔試又點知呢。」對於電影有份參與4個影展，鄭中基笑說：「恭喜導演，代表佢嘅想法得到大家認同。」

至於陳漢娜指在戲中被鄭中基欺騙，所以有場戲要掌摑鄭中基的戲份，她說：「我唔係好驚，場戲一定要咁做，所以冇得去驚，反而我寧願狠啲。」最後拍了兩take。胡子彤指鄭中基是自己的偶像，看他被摑都忍不住拍手掌，他笑說：「開心得嚟又痛心囉！」胡子彤透露因有太多內心戲，所以一度未能抽離角色，幸好好友凌文龍幫他走出困局。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）