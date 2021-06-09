台灣疫情嚴峻，醫護人員壓力越來越大，面對醫療物資的緊繃，在台不少前線人員都呼籲要準備好呼吸機，準備應戰，但外國廠商能夠提供給台的呼吸機並不太多，令前線人員也感到情況一日比一日緊張。

在面對每日變化莫測的疫情，台灣天團五月天卻默默在背後作出行動協助台灣前線醫護人員，有網民在社交平台貼文，寫上：「一個最美的貴人的牽線，幾通重要的電話，一小群人的堅持與努力。五月天捐了我家呼吸器，沒錯就是五月天的相信音樂！在一個夜晚通知我們決定捐出66台呼吸器，將提供給雙北14家醫院。」這位網民形容當刻接到唱片公司電話時，感動得即時哭了出來，他寫上：「感謝你們！有你們真好！希望這份愛心可以救回更多病人。」

對於捐贈呼吸機一事，相信音樂表示：「在這艱難的時刻，相信音樂但願與前線所有防疫英雄及民眾共同為防疫努力。在得知重症病患擁有呼吸器救助是當務之急，相信音樂略盡棉薄之力捐助66台呼吸器，期盼與大家同心協力堅守防疫崗位，爭一口氣一同度過這次難關。」

另外，蔣雅文今日在IG分享了一張3位前線醫護人員，穿着全幅防疫裝束在檢疫站工作的相片，並寫上：「大熱天汗流浹背的醫護人員，辛苦了。」

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