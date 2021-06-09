ViuTV真人騷《中女唔易做》今個禮拜進入結局篇，世界級港女杜如風和「全能媽咪」朱薰壓軸登場，在昨晚播出的一集，杜如風首日到網上超市打工，做理貨員上貨及執單，換上制服後，杜如風先被安排執貨，面對住排得密密麻麻的貨架，顯得有點手忙腳亂，不知從何入手。

同事Fanny負責教杜如風，即場教她用電話check貨物的存貨及所在位置，但她一時話自己有老花看不見barcode，一時又賴電話沒電，令她check不到貨，Fanny都忍不住說：「平時睇佢啲旅遊節目覺得佢好玩得，嘻嘻哈哈，見佢嚟返工有啲愕然，係咪真係得㗎？」之後杜如風被安排將貨物擺上貨架，但她的手腳相當慢，執到避孕用品時，她忍不住說：「其實呢啲出唔出得㗎？呢啲唔啱我，我冇性生活！」她更連衞生巾的size都搞不清楚，笑言自己已停經！

執了一陣子貨，杜如風又嗌攰，還索性將找不到上架位置的貨物，隨手放回紙箱並說：「我一路喺店度執嘢，將啲貨擺嚟擺去，我咪唔使做其他嘢？」但她的奸計很快就被識破，Fanny叫她要幫手執訂單送貨，最後她用了近18分鐘才完成一張訂單，比預計3分鐘執完貨的時間超出近6倍！

在今晚播出一集的預告片上，見到杜如風攰到「攤咗喺地下」，又見到客串做媒的Sarika，拎住一袋貨上門聲稱杜如風執錯貨並要求退貨，而鏡頭一轉，就見杜如風抹住眼淚說：「好感動，如果條片出街之後，我阿媽就唔會話我係一個不孝女。」

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