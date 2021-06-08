ViuTV與無綫對戰白熱化，下星期一兩台又再出招，由張建聲、談善言等主持的ViuTV新查案節目《嫌疑事件簿》將於下周一晚上10時30分首播，無綫亦將於同日同時段推出方力申主持的《死因有可疑》，而且節目類型完全相同，都是向韓國綜藝節目《犯罪現場》抄橋。張建聲昨日出席記者會，對於節目要硬撼無綫，他說：「最緊要觀眾睇得開心，有得揀。」

電視綜藝大戰開打，ViuTV前晚開始連播三個綜藝節目，《造美人》、《中女唔易做》及《調教你MIRROR》，以最強節目搶收視。無綫則頻頻出招應戰，日前臨時變陣，安排方力申主持的《鬼上你架車》前晚於J2台播放，迎戰ViuTV同時段的《調教你MIRROR》。新回合於下周一開始，ViuTV將在逢周一至五晚上10時30分，推出新節目《嫌疑事件簿》，無綫也在同日起同一時段，推出同類型節目《死因有可疑》。

TVB預告零內容

據知《嫌疑事件簿》早前已經完成錄影，而《死因有可疑》就於上月底開工拍攝，拍完兩星期內急急完成後期剪接，主持則是最近在無綫「老是常出現」的方力申夥拍郭子豪、張秀文和游嘉欣，似乎是刻意照辦煮碗來搶觀眾。兩台近日分別公開兩個節目的預告片，ViuTV的《嫌疑事件簿》已有不同集數的片段，相反無綫的《死因有可疑》卻只有幾個主持人的大頭，內容欠奉。

《嫌疑事件簿》主持張建聲、陳凱詠（Jace）和談善言，以及嘉賓顧定軒、陳海寧（Dee姐）等，昨日於九龍灣出席節目記者會，還有一班YouTuber米露迪及易健兒等坐鎮。張建聲和談善言大讚節目內各人互相猜疑，刺激、好玩，張建聲更自嘲一把年紀，跟一班後生仔冇偈傾。張建聲表示知道外國也有同類型的遊戲節目，不過提到要跟無綫的《死因有可疑》對撼，他說：「有呢樣嘢？如果兩個節目都咁精采咪得，何必比較？最緊要演員演得開心、觀眾睇得開心、有得揀。」

至於要惡鬥方力申，張建聲搞笑說：「點敢？我唔識游水，小方游得咁快，我增肥就叻，冇得鬥，唔使鬥，各有各啦！最緊要開開心心。」他續言：「我哋sell經驗，我唔係後生，有演戲同綜藝元素，會畀大家睇吓我哋嘅熱誠。」談善言則說：「我唔知嗰邊係點，我哋創作團隊所有嘢都好真。我都會留意吓對方，睇吓各方優勢，咁先會進步。」最後張建聲高舉V字手勢說：「Peace！Peace！」

ViuTV年初試鏡

對於兩節目硬碰，又有指節目先由一方開拍，另一方涉抄襲，引起網友罵戰。張建聲則謂沒有考究，做好本份便可。Jace表示節目年初已開始試鏡，所以不會有抄襲成份，不過作為演員會專心去玩。其實有網民一早便指，兩個節目的題材及玩法，都與韓國JTBC綜藝節目《犯罪現場》相似，先預設情境，然後安排各主持及嘉賓扮演不同的角色身份，讓他們臨場發揮講對白，大家從他們的表現找出犯案兇手。無綫方面日前也坦言有參考外國節目，內地芒果TV於2016年向JTBC買下《犯罪現場》版權，製作《明星大偵探》，去年底已播出第六季。

另外，「193」郭嘉駿近日推出的新歌《睡到三點》被網民批評難聽，其緋聞女友Dee姐昨日表示沒有留意，但就力撐對方：「我識嘅193係好勤力嘅，為人搞笑又靚仔，係有優點俾人發掘。」問到他們是否拍拖？Dee姐說：「感情事唔回應，因為偶像都唔講感情事，我都想做偶像。」