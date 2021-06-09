ERROR「自肥」與Mike導合作無間，人氣高企，絕對係搞笑男團！成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡發展不俗，193更因作風寸寸貢成功上位，變ViuTV另一人氣王，即將加入《晚吹》系列。

193將跟《最後一屆口罩小姐》冠軍「浩南」鄭伊琪及曾參加《美選D.n.A》的譚凱倫（Helen）主持節目《晚吹-戀講嘢》(暫名)，化身愛情專家，幫助女士解決愛情煩惱及抒發情感，甚至探討示愛、撬牆腳、第三者、性愛關係、性取向等難題，更會邀請有愛情問題的觀眾到錄影廠講戀事，193會盡力為女觀眾排憂解難，而每集嘉賓要自備一件與自己個案相關的物品即場放上「忘憂架」，物品存放至尾集，最後一集將會把26件物品一次過當場「處決」，代表當事人要忘記過去向前看。

ERROR聲演《保鑣救殺手2》

ERROR成員亦百足咁多爪，193聯同ERROR三子為荷李活新戲《保鑣救殺手2》宣傳片配音，被問是否第一次配音，肥仔指他們之前試過casting迪士尼動畫配音，193笑說：「都難㗎！我唔知（成唔成功），因為疫情關係，有好多原因。」

四子一向被指說話有懶音，保錡卻形容他們配音很好：「絕對係前無古人，後無來者，就算專業配音員都『配唔到我哋嘅成就』。」肥仔笑言：「有咩網絡攻擊保錡，記住係佢一個人講！」193更叫專業配音員可以在網上聲討保錡，保錡解釋：「係本人立場，因為佢哋絕對唔敢咁配，如果認真得嚟，我又配得咁廢，得我做到。」193笑說因為有大多粗口。

講到佢哋好似「首次進軍」荷李活同三大國際巨星，阿Dee講反話：「叫大家唔好tag荷李活。」肥仔續說不要被三位仁兄知道ERROR的存在，保錡更離譜：「或者我希望佢哋幫我，同Marvel講畀一個超人我做。」肥仔爆笑：「Marvel冇超人，你可以做曱甴俠！」保錡死撐再兜：「香港超人，因為佢哋好鍾意香港取景，幫我整個GG俠嗰啲。」193叫保錡做沙律俠：「只係食沙律，仲要係咁食，一食沙律就有力。」阿Dee叫保錡做「美國巨腸」，保錡續道：「美國巨腸，素食主義。」

193：公司鑊鑊亂接job

被問有否睇《保鑣救殺手》第一集，193及保錡相當興奮表示有睇，當肥仔問第一集內容，193及保錡異口同聲：「就係保鑣救嗰個殺手囉！最尾救咗佢，冇人死，劇情類似畀人暗殺……一定有錫。」保鑣在宣傳片中聲演心理醫生。他們提議可以拍香港版，而且成本低，肥仔提議戲名《保錡救殺手３》，「殺手３」就是193、保錡演保安，阿Dee演殺手老婆。四人的宣傳片中看到193繼續發揮其寸爆本色謂：「公司鑊鑊都亂接job！」在旁的三子即嚇呆，另外見阿Dee配音時疑似爆粗。

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