驟眼看上去與陳慧琳有幾分相似的樊沛珈 （Ah Gi），與眾多網上女神最不同的地方，就是她的照片十居其九「口黑面黑」，然而冰山美人的形象，令她深得網民喜愛，早前更被封為黑面女神。

黑面比笑面更好看

Ah Gi早前接受《蘋果》專訪，為自己的黑面解畫：「其實我只係笑嗰陣好樣衰，所以影相嗰陣唔係成日笑，但其實我成日都笑，有睇過我啲片就知我成日笑。我覺得（黑面女神）呢個名幾特別，我成日都睇連登，都好多謝網民，唔係負評已經好感恩。」能成為KOL大概總帶着強大的心臟，面對負評，Ah Gi會視作參考：「可能真係有檢討空間，點解人哋會有咁嘅感覺呢？我唔會因為咁而嬲，始終對方唔係直接識我，都係講佢哋嘅主觀感受啫。」她又自爆小學階段是肥妹仔，自覺當時很醜，直到中學開始才注重儀表：「中學嗰陣唔算多人追，係有嘅，如果話冇就太假啦。」

現時為YouTube頻道「啱Channel」成員的Ah Gi，由《蘋果》動主播走到YouTube的大舞台，她說：「我細個好想做DJ，但係我畢業之後，以前嗰啲DJ選拔比賽冇晒，之後見到《蘋果》動主播比賽就去參加，因為覺得幾得意，嗰啲賤聲旁白、啲稿又好抵死 。而家嘅工作就比較自由，我都幾鍾意呢份工，因為有時會有演出機會，我發現自己對演戲都幾有興趣。但係我終極希望係同朋友夾band，不過呢個都係後話啦，呢個年代夾band賺唔到錢，所以要照顧咗自己生活，先再去諗自己最想做嘅事。」

哥哥意外離世

網片中的Ah Gi玩得很放，說話亦不造作不會刻意嗲聲嗲氣，沒甚麼「美女包袱」，與冷酷外表大相逕庭。她坦言從前只是想找份好工作，安安份份做到退休，但現在思想改變了：「有咩目標想做就去做，唔好遲疑，唔好令自己後悔。」讓Ah Gi改變的，是12年前哥哥的離世。

受訪當日，Ah Gi重遊兒時居住的黃埔花園：「呢度真係冇咩點變，我細個成日同哥哥喺樓下公園玩，細個嗰陣感情好好，一齊打機，總之去邊都一齊，直到中學就冇以前咁好，佢有佢嘅朋友，我有我嘅朋友，好自然，我諗好多人都係咁。」哥哥因為交通意外離世，令全家人崩潰，亦因此改變她的價值觀，憶起當時的點滴，Ah Gi不禁在鏡頭前流淚：「我實在唔可以形容當時嘅心情，傷心嘅程度實在太高，所有家庭成員都迷失咗，好似電影先會出現嘅情節，竟然喺自己身上發生。從來冇諗過第一次出席嘅葬禮，竟然係自己嘅親哥哥。後來我哋一家搬離咗黃埔，因為驚，點講呢……我喊唔係因為未接受佢嘅離開，只係一提起佢，加埋喺呢個地方令我觸景生情。當你經歷過呢種事，你會覺得好多事都唔再重要，唔重要嘅意思，係應該把握時間做自己鍾意嘅事。」

Ah Gi直言哥哥離世前，與家人的關係不算親密：「但係因為哥哥嘅離開，關係變好咗，對父母嚟講，只係得返番我一個女。記得哥哥啱啱離開嗰陣，我好驚自己會死，如果連我都有事，咁爸爸媽媽點算？成個腦都係呢啲問題，去旅行搭飛機都驚，出街又怕俾車撞死，聽落好可笑，但係我真係驚，因為生命真係好脆弱。」

趁有時間盡做

現在的她，認為只要找到喜歡的事便應該去做：「除咗作奸犯科嘅事，所有嘢都無牴觸，趁有時間早點做。除咗想同朋友玩音樂，我都好想演戲，我對演戲都有興趣，而家嘅工作都有涉獵到微電影，我都幾鍾意，如果日後有機會拍劇或者拍戲，我會好樂於嘗試。」

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