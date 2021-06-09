MIRROR成員可謂集萬千寵愛在一身，已成為廣告界新寵，又深得fans喜愛，每當成員生日，fans都不惜工本，出盡「法寶」為博偶像一笑，一時悉心設計宣傳物品為偶像應援，一時又整偶像生日燈箱牌等，今日是Ian（陳卓賢）28歲正日生日，早前「Hellosss」揼本在11個巴士站落廣告，又設計Ian一系列Birthday 周邊商品。

繼上月尾姜糖豪花數十萬為偶像賀生日，fans又再發功！今日是另一成員Ian生日，Hellosss早在觀塘一商廈舉行預約制的生日Party，他的Hellosss亦密鑼緊鼓準備一系列應援驚喜，開了一個Happy Moment小組fans相聚，扭蛋機、影相區與派發應援物等，豪花30萬元。

早前《蘋果》訪問6位fans club成員，見他的Hellosss在會址佈置準備，雖然只是一個小小的辦公室，但她們落力設計安排，一連13日的慶祝活動，約700名粉絲參加。

Fans club中堅份子阿Cat與小儀十分欣賞Ian的才華跟個性，阿Cat說：「兩年前都有同Ian開過生日會，但係疫情關係所以冇得開生日會，但係都想同其他fans一齊分享呢個開心嘅時間，今次組織咗呢次生日會，扭蛋機裏面係一啲關於生日嘅小禮物、有一個photo booth可以同Ian合照、喺巴士站嘅廣告燈箱，都希望多啲人知道Ian，一齊慶祝吓。」

應援物由多位fans page的人負責設計，紙巾封套、鎖匙扣、memo pad等，其中「Stay Simple、Stay Happy」是Ian的座右銘，阿Cat說：「由Ian開始比賽，經歷咗好多嘢，疑惑過亦迷惘過，但佢都唔會放棄，佢認清自己目標，會繼續堅持去做，呢點係我最欣賞嘅嘢。」而小儀一生人首次追星，她說：「Ian唱歌好聽，有懾人嘅魅力，佢永遠一笑就融化你嘅心。佢點都會感受到我哋嘅愛。」而Hellosss的由來，Ian以為要跟粉絲打招呼就說「Hello」，結果鬧出誤會，Ian的粉絲自此成為「Hellosss」。

此外，Hellosss亦以Ian名義捐款至「點滴是生命」，捐款金額為港幣6900元，有關捐款會為柬埔寨有需要人士送上水井、水泵及生化砂濾系統2個，分別以Ian Chan及 Chan Cheuk Yin命名。不少Hellosss都大讚好有意義，「這是最好的生日禮物給Ian」。

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