近期頗受關注的港產片，無疑是吳鎮宇、李麗珍同蔡思韵主演、李駿碩執導的電影《濁水漂流》，借一班被政府欺凌露宿者，在堅持下找回尊嚴的故事。電影截至昨日，上映6日累積票房215萬，以一部非主流影片，成績非常不錯。而人稱Ben Sir的歐陽偉豪今日亦有入場欣賞，事後在facebook分享。不過講到有導演要「降格」替《濁》片做剪接，引來一班電影人取笑。事後Ben Sir亦承認對電影圈運作不熟悉，誤會一場。

Ben Sir話今次是想入場偷師，他留言話「今朝睇咗 《濁水漂流》，我主要係睇明星，吸收下吳鎮宇同謝君豪嘅演技，因為我而家拍緊劇要學揣摩角色。」原本相安無事，不過他跟住在看完場的字幕時，見到本片剪接是贏過獎的導演，令他有點驚訝，懷疑背後有另一番故事「而家竟然做剪接，為生活、為朋友，定為港產片？電影背後嘅幕後似乎有另一幕濁水漂流？」

他的留言引來一班電影人留言，有人反問「你點解咁睇唔開，暴露自己見識少」、「電影幕後每個崗位同樣重要，沒有『高低』，也沒有『竟然』」，亦有人話已故日本大導演黑澤明，不時都會剪接自己的電影。亦有人提出導演譚家明及人稱阿叔的張叔平，亦曾替王家衛剪過多部電影。所謂隔行如隔山，Ben Sir在facebook自嘲話「需要開個節目：調教你Ben sir」。他今日接受《蘋果》訪問時，承認對電影行業的認知不夠深入，他說︰「真係唔知，所以搞錯。」不過亦有網民留言讚Ben Sir會坐到看完字幕才離開，是對幕後工作人員的尊重。

而負責《濁》片剪接的除導演李駿碩外，還有女導演麥曦茵，她憑《志明與春嬌》同彭浩翔齊贏得金像獎最佳編劇獎。李駿碩回覆本報話︰「麥曦茵剪嘅時候，冇睇劇本，而係由頭到尾睇footage，所以係好重要嘅fresh eye。其實導演之間互相合作係好正常嘅事，我都有幫其他人做編劇，能喺同一時代下同舟共濟，係緣份，亦係幸運。」

另外，Ben Sir昨日同民建聯區議員林琳出席港台節見《視點31》，就「普通話同簡體字確立在香港的法律地位」一事討論。Ben Sir在電話回覆時承認上述「普簡普及化」是無可避免，但認為推動普通話同時，要加倍推動廣東話同繁體字，他說︰「廣東話係我哋母語，所以應該花更多時間。」

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