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梅麗史翠普二女與金牌音樂人Mark Ronson訂婚

1小時前
著名音樂人Mark Ronson與「梅姨」二女Grace Gummer訂婚。

「梅姨」梅麗史翠普（Meryl Streep）的35歲演員二女Grace Gummer，曾經拍過集劇《美國恐怖故事》（American Horror Story）系列和《黑客軍團》（Mr. Robot），她近日傳出訂婚消息，對象是曾經與Amy Winehouse、Adele和Lady Gaga等巨星合作的著名音樂人Mark Ronson。

45歲的Mark Ronson於2018年與天后Lady Gaga合作為電影《星夢情深》（A Star Is Born）炮製歌曲《Shallow》，並獲得奧斯卡和金球獎最佳原創歌曲獎。Mark日前在網上節目宣佈已經訂婚，他還形容他們的初吻十分老套，但卻永遠都會記得。據報道指，Mark和Grace去年開始拍拖，兩人上月底被影到在倫敦街頭激咀，當時Grace的左手無名指還戴上鑽戒。Grace於前年與音樂人Tay Strathairn結婚，婚姻只維持了42日，而Mark亦與法國女星Joséphine de La Baume於2011年結過婚，並於大前年離婚。

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梅麗史翠普Grace GummerMark Ronson
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