點先可以喺台上散發出光芒吸引目光，令台下觀眾因你一舉一動而投入，進入瘋狂狀態，相信答案能夠在人氣王姜濤身上找到。上月完成MIRROR演唱會後，姜濤突然在IG貼上黑底白字「I’m tired of everything（我厭倦了一切）」，幸好如經理人「花姐」黃慧君所言，姜濤只要身體不適休息數天便可。假期完畢，姜濤上周六就踏上麥花臣場館出席音樂會，真空上陣的他在台上賣力跳舞獻唱，令台下姜糖為之瘋狂。

正當姜糖回味姜濤演出同時，姜濤昨日在IG上載當晚在台上扔帽一刻的多角度片段，並自爆：「唱一半有感覺～$3000多的帽子給它丟下去。老師瘋了...公司傻眼了...心想怎麼撿回來...我爽了～」原來當晚扔帽動作是姜濤興起而心血來潮加插的，事前經理人花姐及排舞老師毫不知情，他透露事後由髮型師幫手執回頂帽。

片段所見，姜濤非常瀟灑自信地側身除下帽便一手扔向觀眾席，牽起全場高潮，花姐對眼前畫面完全呆了眼，而排舞老師則非常興奮。從姜濤的一句「我爽了。」證明姜濤已經有自信走出框框，在固定的舞蹈編排上，在演出時憑感覺作出具自我風格演出，帶動觀眾情緒。MIRROR隊友邱士縉留言「天王姜」，林欣彤給了哈哈笑及寫上「痴線」，而陳葦璇笑指「老姜就是有錢！」姜濤留言回覆指「公司買的我才敢丟」。

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