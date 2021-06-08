配備超短肩帶的手袋，揹起來像夾在腋下，因此又有個暱稱為「腋下包」。這款手袋近兩季人氣爆燈，深得眾時尚女星、名模熱捧。適逢各大時尚網上購物平台開始減價，有多款折扣後三千元以下的抵玩入手腋下包之選。

【抵玩之選】

小巧半月

半月形設計的腋下包，弧形設計充滿線條感，造型小巧又不失實用性，為造型增添活潑氣息。

利落長形

長方形設計，簡約利落，即使搭配簡單T恤、牛仔褲，也輕鬆為造型注入摩登時尚感。

個性設計

想為穿搭增加獨特個性，也可以從手袋着手，例如By Far的Rachel手袋，彩虹色調，玩味富夏日氣息；Shrimps的小手袋以水晶珠編織而成，效果透心涼。

【重手之選】

各大品牌早已迎合潮流推出腋下包，潮流指標的韓國女團BLACK PINK成員Lisa，私下經常揹上代言Celine的多款「腋下包」。Saint Laurent今年春夏推出的LE 5 À 7手袋，除了代言的BLACK PINK Rosé、台灣女星昆凌，還有日本最強星二代木村光希（Koki）、香港女星談善言等一人一個。至於超模Kendall Jenner就愛小眾品牌By Far，「腋下包」款式多，而且數千元便有交易。

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