韓劇《茶煲阿四》39歲女星韓藝瑟近日被資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩（音譯）狙擊，金龍浩接連在YouTube頻道上爆料，指韓藝瑟的男友柳成宰曾做牛郎及曾被包養，雖然韓藝瑟曾發文護愛，但金龍浩未有收手，前日以「韓藝瑟的卡拉OK朋友們」為題，公開一張韓藝瑟、崔智友、高素榮、韓佳人及車藝蓮疑似在卡拉OK房的舊照，令眾人受到牽連。

指摘韓藝瑟挑釁

由於金龍浩遭到外界及網民批評，加上韓藝瑟懶理其爆料，繼續更新IG，於是金龍浩昨日再在其頻道內「威脅」一眾女藝人：「如果停止玩社交網3天，我不會再曝光私生活。」之後再強調自己是有底線的人，表示：「我要跟那些藝人說，如果討厭本人的私生活曝光，即使幾天也要關閉社交網，至少要表現出誠意，才會令人認為『這個人想保護私生活』。 如果繼續在社交網發文的話，他們對自己私生活應該很有自信，關閉3天很難嗎？ 這不是威脅。」又指韓藝瑟一邊否認爆料，但卻一邊在IG公開新照的行為是想激怒他，並表示韓藝瑟現時的言行在自己看來就是挑釁。

另外，韓藝瑟今日就通過其YouTube頻道澄清有關她的謠言，她更拿着「O」及「X」牌一一回應有關她的謠言，並再次否認有打過BLACK PINK的Jennie，以及有關她在夜店Burning Sun吸毒的傳聞，她強調因為萬聖節派對只去過Burning Sun一次。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）