保加利亞女星Lorina Kamburova曾演出《德州電鋸殺人狂前傳》(Leatherface)與俄版《愛與怪物》(Love and Monsters),日前卻因COVID-19併發症,在莫斯科醫院逝世,終年29歲。

Lorina於2017年電影《德州電鋸殺人狂前傳》中飾演Betty,同年亦演過《Nightworld:Door of Hell》與《Day of the Dead:Bloodline》等作品。於俄版《愛與怪物》中,她飾演Boyana一角,同劇演員Gennady Avramenko與Ekaterina Krasner亦發佈了她逝世的消息。Lorina近來在俄羅斯的影劇圈發展,當地疫情嚴峻,她也是俄羅斯娛樂圈最年輕的確診演員,不到30歲就離世,令影迷欷歔不已。