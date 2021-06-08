ViuTV話題節目《調教你MIRROR》昨晚播出第2集，MIRROR的12位成員與梁祖堯一齊入梅窩camp，他們沿路入camp時，已經無限猜想，以為自己即將被大整蠱，姜濤更預想旁白會如何取笑他們。MIRROR坦承這種性格全因以往在《MIRROR GO》中吸取的「教訓」，故無法想像會有一個讓他們嘆世界的節目。

入camp後首要事，要求12位成員交出電話，但大家繳械前，可發送「最後訊息」，大部份人都跟家人報平安，惟柳應廷（Jer）心繫女友，還擔心對方因經痛不適，要交帶吃藥，盡顯寵愛女友的一面；而姜濤則向母親報平安之餘，還不忘告訴母親已經轉賬給對方，溫馨得來又有點搞笑。

遲到大王Lokman被罰晒內褲

其後他們要抽籤決定與哪位隊員同房，12人獲分發到4房休息，抽籤前有不少聲音都表示不想跟呂爵安（Edan）同房，結果陳卓賢（Ian）及李駿傑（Jeremy）不幸抽中「死籌」，與Edan同房，Ian真情流露，面色一沉，他坦言擔心與Edan同房，衞生情況會差。另一方面，Jer與盧瀚霆（Anson Lo）得知同房後，開心捉着對方的手。

入房前，Anson Lo如像入酒店一樣，先敲房門，殊不知他開房入去一刻，站在他身後的梁祖堯突然嚇他，Anson Lo忍不住大叫出來。Anson Lo事後坦言，認定一入房便可以有人嚇自己，或有一桶水倒下來。而梁祖堯每入一房，都會叫MIRROR成員猜拳，輸的人要在鏡頭前開篋；至於楊樂文（Lokman）因為在集合時遲大到，該房由他開篋，他被要求在鏡頭前展示內褲。

姜濤餐廳入座勁驚青

到食飯時間，姜濤等人仍認定食飯都有「問題」，可能要自己落海捉魚等，各人的疑心表露無遺。就連去到餐廳，因現場的枱櫈設置問題，勾起他們以往拍攝的慘痛回憶，故到達後，姜濤小心翼翼入座，還不時查看枱底，會否有機關侍候，他們共口同聲表示，全因以往拍節目的經驗被嚇怕，所以對所有事情都會抱懷疑態度。

梁祖堯會合眾人後，大家舉杯，兩啖啤酒落肚，見他們略為放下心頭大石，表情較之前放鬆少許。梁祖堯其後拿出MIRROR經理人「花姐」黃慧君給MIRROR的「遺物」，內有3個利是封，並即場由MIRROR成員揀選的「梅窩隊長」姜濤拆開，內有一張寫着「Enjoy Camping 放下偶包」的卡紙，叫他們要放下心防，好好享受這趟旅程。梁祖堯坦言，希望可以與MIRROR做個真‧朋友，期望可以願望成真；而節目中亦recall了花姐拜託梁祖堯，希望經過今次的旅程後，MIRROR的12位成員可以成為真正的朋友。

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