周潤發胞姐周聰玲告訴我本月7日到13日在沙田大會堂舉行的「山水有情攝影展」，她有作品參展，叫我有時間可以去看一下。認識玲姐是因為發哥介紹，他告訴我，他的胞姐也是熱愛攝影，每日就四處去獵影，剛巧於1997年我當時做的報社有一名攝影記者空缺，我就打電話問玲姐：「我報館有攝記空位，你有冇興趣去做？有就隨時可以嚟返工！」玲姐回我：「你真係請我？我唔知自己做唔做得嚟喎！但你肯畀機會我，我會努力去做。」

發哥送相機賀胞姐

後來發哥在媽咪口中得知後，曾經打來問：「你真係請我家姐呀？佢應唔應付到㗎？」我說：「反正佢每日都係無無聊聊四處去影相，不如畀佢試吓寓娛樂於工作仲有意思。」發哥雖然已是大明星，胞姐去當記者，他沒半點介意，而且還送了一套名貴的攝影器材給玲姐方便工作。不過玲姐比較粗心大意，有次出外採訪，她把整袋攝影器材放在一邊，然後跟行家去為某某明星拍照，事後整個放相機的袋不見了，其他行家幫忙找都沒發現，回到報社，她沒把這事告訴我，事後我是從發哥口中才得知：「送套相機畀佢，唔夠幾個月已經唔見咗，佢真係好鬼大意。」我叫發哥不要再買太貴重相機給玲姐工作，因為當時跑新聞刊報紙的照片要求不是很高，不必買太貴重的相機。

雖然事後我有提醒玲姐出外拍照時，不要拿太多東西，切忌把隨身物品四處放，因為容易給人順手牽羊，玲姐表示：「我都冇諗到影咗一陣相返去想攞番個袋就冇咗，我同發仔講，佢問我要唔要再買新畀我，我話唔使啦！各人有各人嘅工作，冇理由成日煩到個細佬，佢已經幫我好多，呢個細佬對屋企人已經好照顧，我哋每個兄弟姐妹都有樓住，我住嗰層樓都係佢買畀我住，佢對我嘅照顧已經好足夠啦！」

生活依舊低調

玲姐和發哥童年時代因家境貧困，在南丫島生活過得非常清苦，平時要跟阿媽出去賣茶粿。玲姐讀到小學六年班，15歲就離開南丫島出九龍找工作，做過很多不同的工作，又去過酒樓賣點心，一直寄住在砵蘭街與婆婆一起生活。發媽就主力照顧弟弟和妹妹們，後來弟弟憑個人努力成為一位國際巨星，玲姐是感到很驕傲，但她從不會去沾弟弟的光，依然是過着自己的逍遙自在低調生活。

從來沒有以明星胞姐自居的玲姐，生活簡單樸素，不過衣着隨便得我都受不了而跟她說：「玲姐，你今晚做嘢嘅場合比較高貴，你衣着要執番好少少，唔係我擔心酒店唔畀你入場。」玲姐答我：「知道啦，為做嘢我會執正啲去。其實平時我着衫就係要舒服自然，我唔覺有問題，但有次我去博物館被當成露宿者，爬山又被警察查身份證，以為我係偷渡客，我同阿媽講，佢話我平時着到乞丐咁，唔俾畀人誤會先奇怪。」

發媽上門執屋吵大鑊

有次在發哥九龍塘寓所，我見到發媽，她知道我是玲姐上司，發媽跟我說：「好多謝你請我個女做嘢，等佢有啲寄託，佢同我講做得好開心，我就叫佢做好啲唔好丟個細佬架，呢個女做嘢好大頭蝦，我都頂佢唔順，你有冇見過一個女仔屋企成屋都係雜物，淨係得瞓個位係乾淨嘅？我上到佢屋企見到咁亂，真係抵唔住頸，我咪落手幫佢執屋，打畀佢問呢件可唔可以丟？佢話唔丟得，乜都話唔丟得，點會唔成老鼠屋？話親佢就梗係同我嗌交，硬頸到死！性格同發仔相差好大，發仔啲嘢整整齊齊、乾乾淨淨，唔要嘅嘢就送畀人，話佢唔啱嘅嘢佢一定聽話去改。」

發媽與玲姐表面關係就好像火星撞地球般，容易一言不合就拗起來，工作之餘有時與玲姐聊天，我曾勸她不要經常與母親爭拗，媽咪不關心你，就不會為你家打掃，又關心你工作情況。她說：「我講乜佢都唔啱聽嘅，所以我已經唔會同佢拗啦！明知佢咁要強性格，我咪諗住少啲見就減少磨擦，點知佢會嚟我屋企幫我執屋，咁我擺得屋企嘅嘢梗係有用啦！咁每個人有自己嘅一片天空，佢有佢嘅生活方式，我有我嘅生活模式，點解一定逼人行佢嗰套呢？我成日同阿媽講，我開心咪得囉！我都咁大，你唔使操心我啲嘢啦！」

玲姐做了幾年記者後，後來因年紀大跑不動就沒有再做，之後在發哥的家人飯局中，曾經碰過玲姐，問起她近況，她說：「而家唔使返工，我咪每日跑去公園影蜻蜓囉！最緊要係等條尾直晒嗰刻嚟影，有時一影就幾個鐘。你知我生活好簡單，有時一日都用唔到100蚊，以前做嘢有啲積蓄，生活唔成問題。自己搞得掂，唔想成日煩個細佬啦！」自從母親離世，加上疫情有限聚令，她與發哥等家人已經有頗長時間沒有見面：「而家電話咁方便，有乜事咪打個電話囉！唔一定要見面，我知道發仔日日同人去跑山，好鬼快活，而我自己日日去影相都好自在，我要求嘅生活係好簡單，完全冇物質要求，名利睇得好淡，而家一個人生活，無拘無束，繼續行得走得到死，我就好心滿意足。」

借影相開解洪朝豐

2006年期間，前電台DJ、藝人洪朝豐，當時患上抑鬱狂躁症，一度陷入「豐狂歲月」，情緒大起大落。後來因為他在粵曲界認識玲姐，玲姐知道他有病，所以提議他一起去濕地公園拍照，對他的病情有了好大幫助，玲姐曾對我說：「去到大自然，人都心情好啲，我成日叫佢放鬆同開懷，好好去享受人生，唔好咁執着。去多幾次之後，我發現佢開朗咗好多，佢仲多謝我！」

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