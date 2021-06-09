ViuTV真人騷《造美人》節目今晚來到第三集，12強亦順利誕生。曾自爆花40萬整容的芷橋最終入圍，當強尼宣佈她晉身12強時，芷橋即露出難以置信的表情，繼而爆喊，至於獲強尼讚似翻版柏安妮的Ann、短髮女神Semi及圓臉KOL Stella亦順利入圍。12強依次為1號芷橋、2號Kathy、3號AB、4號Miko、6號OK姐、7號Ann、8號Shweta、10號Semi、11號Tracy、13號Ice、15號Stella及16號Jonie。

12強參賽者隨即接受維期3個月的特訓，包括學習化妝扮靚技巧、改善內涵氣質及提升自信心。由於一眾參賽者在未來3個月，需要分組跟「公主組」導師沈殷怡（Shirley）及「平民組」練美娟（娟姐）學習，因此由現場觀眾進行投票，選出頭4名最高票數的參賽者入「公主組」，結果依次第一名為Ice、第二是OK姐、第三是Kathy及排第四的Tracy，餘下的人全數撥入娟姐的「平民組」。

短髮女神被網民批寸嘴

節目中，其中一part是化妝導師教參賽者化妝技巧。未開始前，導師先叫眾人將帶來的化妝品攤開，身為人氣KOL的Stella，原本被導師評最識化妝，但當她展示自己用開的化妝掃時，導師直指「好污糟」，並將化妝掃直接扔落垃圾桶。導師繼續審視其他人的化妝品，當行到OK姐面前，OK姐坦言面前化妝品是自己的「全副身家」，但導師毫不留情地說：「嘩，搞唔掂，全部多餘，全部都要扔晒。」被導師狠批的OK姐隨即爆喊，一方面對自己的「珍藏」依依不捨，一方面又因為導師的說話而感到灰心，並說：「我taste真係咁差？」

之後，參賽者被分成兩人為一組，一個幫人化一個畀人化，不過未開始前，大部份人都私下說不想讓OK姐化，結果短髮女神Semi獲分派和OK姐一組，顯得有點不滿的Semi，抱怨說：「佢（OK姐）化咗等於冇化，好驚佢化我眼睫毛，因為佢隻手震到好似柏金遜咁，好驚佢搽睫毛液插到我隻眼，又搞到我個妝污糟邋遢。」Semi事後被網民批寸嘴，更有人叫她不要蝦OK姐。

除了改善化妝技巧，眾女之後進行鍛鍊肌肉的集訓，當中要做3個動作包括引體上升、捲腹及深蹲。12人中只有本身是健身教練的AB能夠勉強完成，而本身有寒背底的OK姐，每個動作都有點馬虎了事，最後被教練捉實雙手特訓。教練最後測試參賽者的真實年齡和體內年齡，當年現年30歲的芷橋排名最尾，體內年齡顯示為43歲。聽到教練評語後，芷橋再次施展「喊功」，不斷說「佢話我唔夠努力呀！」娟姐見狀亦有上前安慰她。

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