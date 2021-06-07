想在網絡做女神，除了有美貌有身材，走鄰家路線的亦有機會脫穎而出。「GFable女神」阿冰（吳冰）雖然稱不上是標準美人，但她的娃娃笑甜美可人，加上單純的外表，自然吸引不少網民關注。早前阿冰接受《蘋果》專訪，帶我們去她成長的屋苑，分享童年往事：「呢度係位於青龍頭嘅屋苑，10歲前我都住喺呢度。細個同屋企人關係一直都好好，到而家都好好，我哋成日有講有笑。我屋企算係幾嚴厲，但就唔係樣樣嘢都嚴厲，佢哋對我喺外面嘅事嚴厲，喺屋企入面就唔嚴。即係如果我將啲膠水髹滿晒成幅牆，我係唔會俾人鬧，但係如果我問可唔可以出去玩，係唔可以嘅。我去到差唔多中學畢業先可以同朋友去街，嗰時先識搭地鐵，因為之前都係跟住屋企人出去，直到可以同朋友去街，先知道原來可以咁得意。」

現時喜歡運動的阿冰，原來小時候是舞林高手，曾學習芭蕾舞、爵士舞及土風舞：「都係我自己揀嘅，芭蕾舞同爵士舞，我都考到六級，淨係差兩級就考到八級㗎喇，點解我冇堅持落去呢？而家諗返都覺得有啲蝕，因為嗰個老師真係好惡，次次考試或者考級之前，佢都會鬧到我哋喊，跟住我就好驚，咁就冇再學落去，放棄咗。我同屋企人講我唔學喇，佢哋話唔學就唔學囉，就係咁。」長大後喜歡做運動，早前曾經學習街頭運動，阿冰更即席示範倒立，柔弱的外表下，亦有活力一面。

修讀電影的她，笑言讀書時候欠缺拍攝資金，只好一人分飾數角，做幕後之餘更要擔任演員，因而讓她愛上演戲。現時，阿冰除了參與小薯茄的幕前演出，她亦要負責剪片及經營個人YouTube頻道，她憶述經朋友介紹到小薯茄試鏡：「Casting嗰陣都幾好笑，嗰時坐我前面係高Ling、阿富同琪琪，琪琪嗰陣仲飲緊珍珠奶茶，我就諗都幾搞笑，有女仔都好，因為我身處嘅地方，係有女仔嘅環境會舒適啲。之後高Ling叫我試幾個表情睇吓，再問吓我平日嘅嘢，而家做緊咩，咁就完成咗。過咗幾日，我就收到富哥個WhatsApp，問我得唔得閒拍片，嗰次應該係我第一條小薯茄嘅影片，就係講『賣書』。」將來，阿冰希望在演藝上作不同嘗試，特別是拍廣告及MV：「雖然兩樣我都試過，但係自己對呢方面比較有興趣，仲有舞台劇、電視、電影，所有嘢都想試。」

對於被網民譽為YouTube女神，阿冰最感動是在街頭被集郵：「見到佢哋真係好開心，笑得好真心，我就覺得好好。你哋見到我呢個咁普通嘅人，都已經可以開心成日，有時見到佢哋咁開心，真係想喊。」但是對於熱情的支持者，阿冰坦言有點害怕：「最近開始多咗人認得我，但係我係需要私隱比較多嘅人。最近我有個小方法，就係拍完Story會離開咗現場先post，你哋就唔會知道我真正嘅位置。因為有時post完，有觀眾會留言話嚟搵我，如果我收到呢啲message，我會有啲驚，要快啲走。」至於網上的負評，阿冰表示會接納意見：「如果係我可以改善嘅嘢，例如咬字，我會留意吓，但如果係人身攻擊，咁冇辦法，我可以點先，係咪？」

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