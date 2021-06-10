31歲陳瀅曾自爆拍過4次拖，而最後一次拍拖，她暗示是賭王何鴻燊四房兒子何猷亨。至於早前盛傳與方力申的緋聞，她坦言未有第五個出現，換言之否定跟方力申拍拖。

向來身邊不缺「兵仔」的陳瀅，今日有壹週刊報道指，她最近身邊又出現「觀音兵」，而這位新「兵」就是環星唱片太子爺張子丰（Fred）。報道指陳瀅與好姊妹何雁詩去嘆茶，而Fred都有同行，他還讓陳瀅將隨身物品放入其背囊，幫對方孭住，十分體貼，他更被形容是「運輸兵」。

陳瀅的新「兵」Fred，今年33歲，跟陳瀅一樣在加拿大出生，Fred在加拿大皇后大學電影系畢業，早年曾擔任幕後做電影製作助理，到2013年才以歌手身份出道。近年他除了成立製作公司拍微電影、MV外，2019年加入邵氏和無綫拍劇，先後拍過《解決師》、《法證先鋒IV》、《逆天奇案》等。上月底，他曾在IG貼出與陳瀅，及跟一對情侶朋友慶祝朋友的生日，可見陳瀅猶如女友身份出席。而早前聲言未有拖拍的陳瀅，於今年情人節在IG晒收到兩束玫瑰花，而其中一束有指是她聲稱「老公」的Howie所送，兩年前Howie生日會上，除了陳瀅送吻，其實Fred亦在場。

模特兒出身的陳瀅，2012年開始參與電影和電視演出，出道以來緋聞多多，她先後跟「衣架大王」太子劉德俊、羅天宇、張振朗、陳家樂、方力申傳緋聞。2015年9月她被拍到與何猷亨秘遊札幌，難得的是當時四太開綠燈，傳出她一度進駐四太名下君臨天下的複式單位，可是這段戀情不夠一年便分手，去年賭王喪禮上，陳瀅陪猷亨出席，外界更揣測兩人復合。

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