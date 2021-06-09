現在MIRROR成員可謂集萬千寵愛在一身，fans都出盡「法寶」為博偶像一笑，繼上月尾姜糖豪花數十萬為姜濤賀牛一，昨日是Ian（陳卓賢）28歲生日，一班「Hellosss」就早在約一星期前已揼本在11個巴士站落廣告慶祝，設計一系列的Ian生日精品，又在觀塘商廈舉行預約制的生日party。而Ian雖然要在工作中度過，但也不忘在Ig貼童年照，留言道：「多謝陳媽媽，多謝各位的祝福。」身為女友的盧慧敏沒有公開祝賀，繼續將感情事低調處理。隊友Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）等就出post祝賀，圈中好友余香凝與張繼聰也送上祝福。

Hellosss有段古

熱愛Ian的Hellosss在觀塘開了一個Happy Moment小組讓fans相聚，設有扭蛋機、影相區及派發應援物等，豪花30萬元。早前《蘋果》訪問六位fans club成員，只見一班Hellosss在一個小小的辦公室佈置準備一連13日的慶祝活動，約有700名fans參加。身為Hellosss的阿Cat說：「兩年前都有同Ian開過生日會，但係疫情關係所以今年冇得開生日會，但係都想同其他fans一齊分享呢個開心嘅時間，今次組織咗呢次生日會，扭蛋機裏面係一啲關於生日嘅小禮物，又有一個photo booth可以同Ian合照，而喺巴士站嘅廣告燈箱，都係希望多啲人知道Ian，一齊慶祝吓。」

而Hellosss的由來是有人問Ian如何稱呼fans，他以為是問如何跟fans打招呼，就說「Hello」，結果Ian的fans自此成為「Hellosss」。

辦預約制party

不少Hellosss在昨日、偶像生日的日子到觀塘參加預約制的生日party，由傍晚開始不斷有fans在門外場隊入場，開心玩扭蛋、合照兼購買應援物，其中Cherry、Sally與Zoie結伴前來，她們各花上幾百元購買應援物，更大讚偶像唱歌好聽兼有才華，又送上祝福：「祝Ian生日快樂！希望可以作多啲歌同唱多啲歌畀我哋聽、拍多啲劇，我哋永遠支持你！」