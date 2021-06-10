港姐今日進行首輪面試，每年都有參賽者令人一見難忘，印象深刻，今日參賽者先後抵達康城港鐵站集合，絕大部份參加者都應要求除下口罩，以真面目示人。

25歲任職入境處的Ivy穿上紫色貼身喱士紫裙，配以粉紅口罩及紙袋，但最搶眼是她一口潔白牙齒及燦爛笑容，驟眼似早前參與《全民造星III》的陳康琪（Odi）大口版。

20歲從英國返港的Nicole，一身古銅色膚色襯上鮮紅色碎花裙，一手拎着牛仔褸，一手撥弄頭髮，非常豪邁，身材有肉地的她被問到是否對泳衣環節會有信心？她說：「ok啦。」另外擁有單眼皮，身穿黑色斜膊貼身衫，露出白滑香肩的Jenny，對鏡頭非常健談。

24歲身型高大有肉地的Alice，應要求露出一臉想喊的樣影相，貌似動漫片《腦筋急轉彎》中最受歡迎的角色阿愁，在英國修讀會計，現職核數師的她表示是家人想她來參選，本身也視作一次體驗，至於身型略胖的問題，表示正努力修身中。

24歲仍然在求學中的Snow Lam身穿吊帶裙，她刻意將兩邊頭髮放下遮掩脹卜卜的臉頰，笑容貌似82年度香港小姐季軍寇鴻萍。同時間現身，鄉土味十足，身穿紫色鬆身裙仍難掩水桶腰的Lily，透露來自哈爾濱，現任職教普通話。

兩位年齡相差10年的參賽者同時抵達，分別是現年17歲，孭着背囊一臉稚氣的張曉祺（Ykei），年紀輕輕的她表示對參選有信心。在她身旁熟味濃的Pamela，現年27歲任職物業估價，她表示趁仍未超齡限報名參加，希望挑戰自己，但自言信心普通。

參賽者均是獨自到場集合，但當中一名身穿低胸花裙，見到傳媒鏡頭時展示領導人招牌揮手動作的參賽者，穿着緊身polo恤襯紅色短褲，凸顯肚腩的哥哥現身支持，兄妹兩人均以英語對答，參賽者只肯透露在港出生「come from東涌」。

20歲穿以牛仔裙加公主袖的Melody，一身裝束最搶眼莫過於心型耳環，她透露就讀教育大學高級文憑。

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