林家棟、池內博之主演，鄭寶瑞導演電影《智齒》同陳果執導的《鬼同你住》，同時入圍意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元。《智》片是繼早前入圍柏林影展後，再獲國際電影節垂青，電影改編自內地同名犯罪心理小說。

鄭寶瑞接受訪問時表示將小說中的場景改成香港，以全黑白拍攝。戲中充斥垃圾的場面，是當年導演移居香港後的親身體驗，他說︰「當時住喺深水埗，後巷佈滿好多垃圾，骯髒又有貧民區感覺，我就喺嗰種環境長大，呢個係我從澳門嚟香港後第一個好強烈嘅印象。」另外，他刻意到一些香港即將消失的地點，如土瓜灣、觀塘的後巷、大廈取景，將這些事物留在畫面上，作另類保育。對於有外國影評認為影片有杜琪峯犯罪電影的影子時，鄭寶瑞話杜Sir電影風格很獨特，不是人人都可以模仿。

陳果導演的《鬼》片由黃又南、李麗珍等主演，借靈異題材同港人經常慨嘆「貴到唔係人住」，帶出地產霸權的可惡。陳果話烏甸尼電影節常客，特別地方是較注重娛樂性，有別於歐洲其他影展。在影展的簡介中以「老朋友」來形容陳果，他已多次參與，包括出席《香港製造》20周年修復版播映及《三夫》參賽，他說︰「聚焦關注居住環境狹小而極昂貴嘅香港人，呈現佢哋嘅焦慮不安同歇斯底里。」希望借黑色幽默、諷刺同超現實，探討「無樓住」定「同鬼住」較可怕。《鬼》片已定於8月在港上映。

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