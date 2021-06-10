37歲洪永城（Tony）在2019年承認與梁諾妍(Inez)拍拖，拍拖期間兩人屢傳婚訊，不過兩人多次否認。到今年初，洪永城終於鬆口，希望明年可以派雙封利是。今日終於傳出喜訊，兩人正式宣佈「我哋要結婚啦！」日前Tony和Inez還秘密地影了一輯極有創意又搞笑的結婚照。

Tony和Inez都熱愛運動，所以婚照都極具動感，衣着以簡約便服為主，其中一款是洪永城以白T恤配煲呔，Inez以背心T恤、 短褲加波鞋，兩人手拖手在運動場上興奮地跳起。而另一款則是在湖邊的溫馨鬼馬相，一身背包行山look，兩人雙手緊握在一起，寓意他們手拖手，今後一起笑住過。

即將成為人夫的洪永城今日回覆傳媒：「我喺年初已求婚成功，目前正着手籌備婚禮，確實日子稍後公佈。」兩人分別在社交平台上宣佈喜訊，並分享結婚感受︰洪永城說：「由一齊跑步、到傾電話、睇日出、拍拖、不計劃的旅行、到扮攰逃避跑步、通宵睇動漫、同居、到我們至愛Coco離世、到開工連晚安早晨都沒有機會同你講、到今日一齊攜手踏上我倆的新旅程好在有你，緊握我手我希望一世都有你在身旁追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣Let’s get Married！」

而梁諾妍則說︰「下半生手拖手，繼續一起跑下去，繼續跑去世界每個角落，感恩遇到你，常常帶給我歡樂，照顧我陪我通宵睇動漫睇網球比賽，工作上的互相扶持願餘生我們也要一起笑住過！#我們結婚啦 ！」

談到求婚過程，Inez坦言回想在洗手間求婚過程笑到喊︰「佢嘅求婚過程係好好笑，好多蝦碌嘢發生，佢喺屋企個厠所度求婚，我覺得好好笑，不過好係佢嘅 style，成個過程我係笑到喊，不過都好感動，有晚佢拍完嘢返屋企，就入咗厠所一陣出嚟，跟住到我人有三急入厠所，佢又跟住我入厠所，當我打開厠所門，原來佢喺厠所度佈置咗有一個攝錄機，又喺洗手盆度放咗啲微型燈泡，又有一束鮮花，鏡上又貼咗啲心型卡，仲寫上MARRY ME？我好笑又感動，我問佢點解要喺洗手間求婚？佢話知道我一定會去洗手間，最好笑係佢拎隻戒指出嚟求婚時候，我話我真係好急，你等一等我去完厠所先，結果佢要等我辦完大事再求婚，我就Say Yes！」當時他們開心到笑不停！

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