昨日是陳卓賢（Ian）28歲正日生日，梁祖堯特別在IG寫長文分享兩人相處點滴，阿祖製作《調教你MIRROR》前，曾聽到好多人對Ian的觀點及看法，曾經一度令他擔心及是否要放棄這個人。他指拍攝時大家會傾心事，若果MIRROR成員不想出街，製作團隊會尊重而剪走片段，而第一個用這個權利的人便是Ian。

Ian是第一個要求刪走片段

他記得第一日拍攝時，跟Ian在酒吧傾談片刻，傾完後對他加深了解，但Ian反應是「頭先我哋傾偈嗰啲唔好出街。」阿祖指無可否認Ian是慢熱的人，但他覺得聰明的人往往因為要睇定一點才會慢熱，阿祖寫上：「經過幾日嘅相處，無論係我或者幕後製作團隊，都感受到其實佢係其中一個最真實嘅人，嗰種真，就係連我唔係太信任你我都唔介意俾你見到，咁樣其實對大家都好。」

能否修補Ian心裏的洞

他又憶述跟MIRROR做戲劇練習，當11子也完成，而Ian仍然哭不停，彷彿抽離不到出來，阿祖寫着：「我帶領這種練習多次，第一次懷疑自己，是不是有些東西已經畫得太深，究竟之後我能不能夠填補佢心裏面呢一個洞？」兩人相處慢慢取得互相信任，阿祖亦指Ian亦慢慢打開自己，讓fans見到他久違了的童真笑容。

最令阿祖感動的事，莫過於拍攝到最後一兩日，Ian對他說：「就算有啲嘢現實改變唔到，原來願意同身邊信任嘅人分享，每講一次就好似個角度已經有少少唔同，原來真係會輕咗，原來真係會開心咗。」這正正是今次調教的目標之一，令Ian打開心扉。

為誤解偏見而道歉

最後，阿祖特別向Ian道歉：「因為我一開始聽人哋嘅講法，已經對你有一種偏見，多謝你用你嘅行動提醒返我，每個人背後都有難言之隱，如果就憑片面之詞去判一個人死刑，呢一種偏見實在很差很差。」並祝願Ian永遠保持快樂笑容及生日快樂。

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