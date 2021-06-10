七月高訂周有多個品牌開實體騷，九月紐約時裝周亦緊鑼緊鼓舉行中，時裝周重返正軌前，品牌還是按住自己的步伐開騷、發佈新裝。

Alexander McQueen

Alexander McQueen在疫情下自主時間表多季，日前發放全新的2021秋冬女裝系列，創意總監Sarah Burton以花期極短的銀蓮花（Anemones ）及水為主題，黑白系列上如血染衣棠的紅花，喻意在消失的希望中療癒，並開出新生命。

Alexander McQueen的2021春夏季請來英國名導Jonathan Glazer執導品牌電影《First Light》。日前發佈的秋冬系列則請來意大利名攝影師Paolo Roversi拍攝，模特兒站在破舊帆布前留影，似非常強烈的個人風格。「現在彷彿是治癒身心、感受新生命，以及從往昔汲取靈感以啟發未來的時刻。」Sarah Burton如是說，她今次選了花語為「漸漸淡薄的愛」、艷麗而凄美的銀蓮花作主題，加上代表治癒的水作靈感，希望創作出美麗有意義，而同時充滿人性的新系列。

「穿著銀蓮花連身裙的女性猶如變成了花朵。」只有16個looks的新裝，系列的色彩、輪廓都承傳了春夏的基調。黑、白、紅色的強烈三色，及紅白間混出的粉紅色，交織出獨特的色彩美學。紅色銀蓮花的相片，印在充滿volume的羅緞、棉Ｔ恤、舊布重用的紗線衣料上，經特別處理後，紅花驟看仿如血管、血跡等，出現在服裝的腰位、肩膊、下擺等如同被血所染。第一個look的粉紅色bubble 袖連身傘裙，腰間的巨型鮮紅花朵印花，鮮紅色由腰間漫延開去，如同一個滲血的傷口，視效強烈也滲予出Alexander McQueen獨有的暗黑美學調子。

款式及輪廓上，巨型圓肩式雪紡手袖，造出像蝴蝴翼的結構及視效。皮革leather biker背心和傘裙、peplum jackets搭配銀連花圖案裙或白色大傘裙等，鮮紅色leather dress飾上鍋釘細節及金屬配件，裙身部分更以拉鏈分隔，可自由zip up變作不同的面貌，有型亦輕帶搖滾美。當中多件非常漂亮的華麗手工銀裙，以重工銀絲刺繡釘成花朵圖案，配以層層雪紡下擺及便裝味的圓領設計，搭配白波鞋或黑色Chelsea boots 、或厚底黑鞋，對比出一分奢華隨意感。

Tod’s

至於意牌Tod’s 亦發放2022年初春系列，創意總監 Walter Chiapponi上場後努力為品牌upgrade及年輕時尚化，之前2021秋冬就找來新人演員Lorenzo Zurzolo拍攝微電影。2022年初春系列，色彩也比以往更有個性，熱門的bold colour、簡潔精煉的線條，帶點1970年代盛行的異國風情美學。

服飾上，Safari 風尚的軍裝多袋外套、泥土色恤衫與百幕達短褲、各類長身parka等，悠閒隨性，加入立體及流動性剪裁細節，如百摺背位、流蘇等，添加時尚度。鞋袋也貫徹狩獵風格美學及工藝傳統，鉤花編織涼鞋、籐織手袋、班馬紋clogs等，夏日氣息濃厚。

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