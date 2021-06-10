賭王四房兒子何猷君、李丞責夫婦、何柱國、朱李月華等，今天於中環出席「戰略合作國際金融」發佈會，何猷君出任集團副主席，李丞責則擔任首席文化官。何猷君的哥哥猷亨與妹妹超欣也有到場支持，不過二人未有拍照及接受訪問，活動完畢匆匆離開。

父親節靠視像慶祝

何猷君指四太正在澳門隔離，所以未有現身，卻有拍片支持，回港10多天的何猷君表示非常排念正身在上海、正懷孕的太太奚夢瑤和兒子：「好掛住太太、好掛住囝囝，過3日我就會過澳門隔離，之後返上海。」本月20日父親節，猷君表示要在隔離中渡過，到時只能以視像跟囝囝見面慶祝。問到中港澳多邊走會否太頻撲？他說：「年輕人要有魄力，而家唔頻撲，唔通大個先嚟頻撲咩！」被問到太太的預產期與BB性別？這胎可會想追個女？何猷君說：「年底生，都希望湊個好字，不過冇理由第1集就開估，歡迎大家留意我嘅微博，係好開心嘅。」問到這一胎是否計劃之內？他說：「當然，人生所有事情都應該要有規劃，應該做就做。」至於可再考慮生多幾個？他說：「我尊重太太，越精越好、越靚越好。」他又謂太太懷孕也有出現妊娠反應，但屬於正常，胃口也好，坦言辛苦太太：「佢好明白事理，支持我追夢，進軍唔同領域，而我都會作出平衡。」

至於問到哥哥猷亨的感情狀況，猷君聽後反應很大並一路後退，他笑說：「哈哈哈，唔好玩我啦！答呢啲瀨嘢喎。」問他不關心哥哥感情世界嗎？猷君說：「我關心呀哥，唔使關心其他人。」至於兩兄弟是否不談感情事？他則謂：「唔講得。」

一屋女人寡不敵眾

李丞責指今次擔任集團文化官，感到有使命及責任感，當中也有推廣大灣區的地產項目。提到細女快將100日，會否在大灣區置業作為兩女將來的嫁妝？李丞責說：「唔會咁早諗啲女出嫁。」太太劉倩婷即爆大女很黐爸爸，結婚是很長遠的事，李丞責說：「我曾經同大女講過，將來結婚要多啲返屋企探父母，個女話佢會唔捨得，話自己唔會嫁。我已經錄低咗，將來追討佢。」問到他會呷醋？李丞責說：「咁又唔會，我哋係好傳統嘅母系社會，一切由太太話事，一屋女人，我寡不敵眾，冇話事權，只負責賺錢，全部聽雌性的話。」不過李丞責直言希望追個仔：「但係唔到我話事。」

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