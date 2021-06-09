周潤發胞姊周聰玲告訴我本月7日到13日在沙田大會堂舉行的「山水有情攝影展」，她有作品參展，叫我有時間可以去看一下。認識玲姐是因為發哥介紹，他的胞姊也熱愛攝影，剛巧於1997年我當時做的報社有一名攝影記者空缺，我就打電話問玲姐：「我報館有攝記空位，你有冇興趣去做？」玲姐回我：「我唔知自己做唔做得嚟喎！但你肯畀機會我，我會努力去做。」

後來發哥曾經打來問：「你真係請我家姐呀？佢應唔應付到㗎？」我說：「反正佢每日都係無無聊聊四處去影相，不如畀佢試吓寓娛樂於工作仲有意思。」發哥雖然已是大明星，胞姊去當記者，他沒半點介意，還送了一套名貴的攝影器材給玲姐方便工作。不過玲姐比較粗心大意，其後我從發哥口中得知：「送套相機畀佢，唔夠幾個月已經唔見咗，佢真係好鬼大意。」而玲姐坦言：「我都冇諗到影咗一陣相返去想攞番個袋就冇咗，我同發仔講，佢問我要唔要再買新畀我，我話唔使啦！冇理由成日煩到個細佬，佢已經幫我好多，呢個細佬對屋企人已經好照顧，我哋每個兄弟姊妹都有樓住，我住嗰層樓都係佢買畀我住。」

發媽上門執屋吵大鑊

有次在發哥九龍塘寓所，發媽跟我說：「好多謝你請我個女做嘢，佢同我講做得好開心，我就叫佢做好啲唔好丟個細佬架，呢個女做嘢好大頭蝦，你有冇見過一個女仔屋企成屋都係雜物，淨係得瞓個位係乾淨嘅？我上到佢屋企見到咁亂，我咪落手幫佢執屋，打畀佢問呢件可唔可以丟？佢乜都話唔丟得，點會唔成老鼠屋？話親佢就梗係同我嗌交，硬頸到死！性格同發仔相差好大，發仔啲嘢整整齊齊，話佢唔啱嘅嘢佢一定聽話去改。」

我曾勸玲姐不要經常與母親爭拗，她說：「明知佢咁要強性格，我咪諗住少啲見就減少磨擦，點知佢會嚟我屋企幫我執屋！咁每個人有自己嘅一片天空，佢有佢嘅生活方式，我有我嘅生活模式，點解一定逼人行佢嗰套呢？」而自從母親離世，加上疫情有限聚令，玲姐與發哥等家人已經有頗長時間沒有見面：「有乜事咪打個電話囉！唔一定要見面，我知道發仔日日同人去跑山，好鬼快活，而我自己日日去影相都好自在，我完全冇物質要求，𠵱家一個人生活，無拘無束，繼續行得走得到死，我就好心滿意足。」

2006年期間，前電台DJ、藝人洪朝豐患上抑鬱狂躁症。後來因為他在粵曲界認識玲姐，玲姐知道他有病，所以提議他一起去濕地公園拍照，玲姐曾對我說：「去到大自然，人都心情好啲，我成日叫佢放鬆同開懷，好好去享受人生。去多幾次之後，我發現佢開朗咗好多，佢仲多謝我！」

撰文：白露眉

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